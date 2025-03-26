Faixa e ciclovia existentes na Avenida Dante Michelini serão substituídas por passarela após construção do mergulhão Crédito: Reprodução Google Maps

O projeto de construção do mergulhão em Jardim Camburi prevê acabar com faixas de pedestres no encontro da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte-Sul, juntamente com a retirada dos semáforos existentes no local. Como compensação, deverá ser implantada uma passarela para os moradores acessarem a praia ou saírem da orla em direção ao bairro. A proposta foi discutida em uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vitória na última sexta-feira (21).

Atualmente, quem quer chegar até a orla a pé ou de bicicleta pode atravessar nas faixas de pedestre existentes no encontro das duas vias e seguir em direção à praia, próximo ao beach club Tantra Vitória. Com a construção do mergulhão, essa travessia será retirada, uma vez que o projeto prevê a remoção dos semáforos.

Com a retirada da travessia no encontro das duas vias, quem quiser acessar Jardim Camburi pela ciclovia da Norte-Sul só vai conseguir entrar no bairro na altura do Extrabom Supermercados, em direção à Avenida Raul Oliveira Neves, uma vez que ao longo desse trecho não há faixas de pedestre.

Your browser does not support the audio element. Obra do mergulhão em Camburi prevê passarela no lugar de faixas de pedestre

Do mesmo modo, quem vem de bicicleta pela ciclovia da Norte-Sul não conseguirá mais atravessar na frente do Hotel Nobile Suítes, na Avenida Carlos Martins, sendo necessário utilizar a nova passarela para conseguir chegar até a praia.



Projeto prevê trocar faixa por passarela

A sugestão apresentada pela empresa responsável pelo projeto na audiência pública convocada pelo vereador Armandinho Fontoura (PL) , realizada na Câmara na sexta-feira (21), foi manter a faixa de pedestres existente na frente do Hotel Nobile Suítes e implantar uma passarela no lugar da faixa que será retirada na Avenida Dante Michelini, com inclinação de 8%.

O projeto prevê que a passarela seja utilizada por pedestres e ciclistas e também conte com um mirante para contemplar a paisagem local.

A retirada da faixa foi criticada na audiência pelo deputado Denninho Silva (União Brasil), que mora em um condomínio no bairro.

“Uma grande preocupação nossa é que estamos no Residencial Jardins. Hoje a gente sai, atravessa a rua e vai para a praia. Olhando o mergulhão, vai acabar isso. Não vamos ter mais a oportunidade de atravessar na faixa, porque não vai ter mais semáforo. O único que vai ter é na Carlos Martins, 200 metros à esquerda”, declarou.

O vereador Bruno Malias (PSB) também criticou a iniciativa. “Desço todos os dias com meus filhos para a praia por ali. A gente usa a ciclovia da Norte-Sul, porque é um lugar mais arborizado, com uma climatização melhor. Quem mora no bairro e quer acessar a praia vai ter essa dificuldade. A passarela é uma proposta e precisamos entender se avança.”

Projeto da passarela do mergulhão de Jardim Camburi apresentado na Câmara de Vitória Crédito: Reprodução

O que diz a prefeitura

Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta quarta-feira (26), o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, disse que a contratação feita pela prefeitura para a construção do mergulhão é integrada, o que permite a alteração do projeto. Ele disse que a implantação da passarela é uma possibilidade que ainda está sendo discutida.

"O mergulhão em si já está definido, mas a questão da acessibilidade nós estamos discutindo", salienta Perin.

O secretário disse que a prefeitura conseguiu dialogar com os responsáveis pelo terreno do antigo Hotel Canto do Sol, o que vai possibilitar a criação de um recuo de 3 metros. Com isso, deverá ser aberta mais uma pista na Avenida Dante Michelini para melhorar o fluxo dos veículos que saem da Avenida Carlos Martins e daqueles que querem fazer o retorno. Ao mesmo, poderá ajudar a travessia dos pedestres na faixa existente no local.