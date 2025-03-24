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Devolução

STF retém arma, mas libera eletrônicos do senador Marcos do Val

Ministro Alexandre de Moraes entendeu que os aparelhos não são mais necessários porque já passaram por perícia

Publicado em 24 de Março de 2025 às 19:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 mar 2025 às 19:02
Senador Marcos do Val (Podemos)
Marcos do Val disse que não estava esperando a devolução dos eletrônicos Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu devolver os equipamentos eletrônicos do senador Marcos do Val (Podemos), mas manteve retida uma arma e acessórios do armamento dele, conforme informação divulgada pelo portal UOL.
Os equipamentos haviam sido apreendidos pela Polícia Federal em junho de 2023, quando Marcos do Val foi alvo de uma operação relacionada ao inquérito aberto por determinação de Moraes sobre os relatos feitos pelo senador a respeito da suposta articulação de um golpe, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Do Val deu várias versões para o episódio e chegou a afirmar que o objetivo seria fazer com que o ministro do STF fosse declarado suspeito para atuar nas investigações que conduz no Supremo.
Conforme apurado pelo UOL, Moraes entendeu que os eletrônicos não são mais necessários porque já passaram por perícia. Na decisão, o ministro explicou que a retenção da pistola está prevista no Código de Processo Penal.
STF retém arma, mas libera eletrônicos do senador Marcos do Val
Marcos do Val continua com o passaporte bloqueado, após o STF rejeitar recurso do senador para tentar reverter um julgamento anterior da Primeira Turma do STF. Em dezembro de 2023, a Corte já havia negado um pedido semelhante, no qual Do Val alegava que a retenção do documento o impedia de exercer livremente a função, especialmente em eventos, comissões e organismos internacionais.
O senador também continua com as redes sociais bloqueadas. No mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal em junho de 2023, as contas foram retiradas do ar. No ano passado, ele voltou a ter acesso aos perfis, mas teve as contas novamente suspensas em agosto por Moraes, que alegou que o senador vinha realizando novos ataques direcionados ao STF.
A reportagem de A Gazeta conversou com senador do Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (24). Ele confirmou a liberação de parte dos objetos que haviam sido apreendidos por decisão judicial. Do Val ainda disse ter ficado surpreso com a decisão do ministro. Na lista de itens devolvidos, ainda segundo o parlamentar, estão um notebook, dois celulares e um HD.
"Não estava esperando essa decisão do Alexandre de Moraes. Eu não tinha protocolado nenhum pedido de liberação dos objetos.  Esses aparelhos liberados não são meus. Eles são do Senado", afirmou o parlamentar.

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