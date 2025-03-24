Marcos do Val disse que não estava esperando a devolução dos eletrônicos Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Do Val deu várias versões para o episódio e chegou a afirmar que o objetivo seria fazer com que o ministro do STF fosse declarado suspeito para atuar nas investigações que conduz no Supremo.

Conforme apurado pelo UOL , Moraes entendeu que os eletrônicos não são mais necessários porque já passaram por perícia. Na decisão, o ministro explicou que a retenção da pistola está prevista no Código de Processo Penal.

Your browser does not support the audio element. STF retém arma, mas libera eletrônicos do senador Marcos do Val

Marcos do Val continua com o passaporte bloqueado, após o STF rejeitar recurso do senador para tentar reverter um julgamento anterior da Primeira Turma do STF. Em dezembro de 2023, a Corte já havia negado um pedido semelhante, no qual Do Val alegava que a retenção do documento o impedia de exercer livremente a função, especialmente em eventos, comissões e organismos internacionais.

O senador também continua com as redes sociais bloqueadas. No mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal em junho de 2023, as contas foram retiradas do ar. No ano passado, ele voltou a ter acesso aos perfis, mas teve as contas novamente suspensas em agosto por Moraes, que alegou que o senador vinha realizando novos ataques direcionados ao STF.

A reportagem de A Gazeta conversou com senador do Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (24). Ele confirmou a liberação de parte dos objetos que haviam sido apreendidos por decisão judicial. Do Val ainda disse ter ficado surpreso com a decisão do ministro. Na lista de itens devolvidos, ainda segundo o parlamentar, estão um notebook, dois celulares e um HD.