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Vitória terá nova área de lazer embaixo da 3ª Ponte na Enseada do Suá

Projeto foi elaborado por associação e entregue nesta quarta-feira (19) à prefeitura, que vai aportar os recursos para a construção

Publicado em 19 de Março de 2025 às 15:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mar 2025 às 15:46
Orla da Enseada do Suá e Morro do Bode serão revitalizados em Vitória
Orla da Enseada do Suá e Morro do Bode serão revitalizados em Vitória Crédito: Reprodução
A orla da Enseada do Suá e o Morro do Bode, na região que fica embaixo da Terceira Ponte e atrás de shopping, em Vitória, serão reurbanizados. O projeto prevê novas áreas para a prática de esportes, como pista de skate, além de mirantes e decks. A ciclovia existente no local também será revitalizada e ficará no mesmo nível que a calçada.
O projeto foi idealizado pela Associação de Moradores e Amigos da Reserva Vitória (Amarv) e entregue à Prefeitura de Vitória nesta quarta-feira (19). Caberá ao município aportar os recursos necessários para a execução da obra.
O diretor-presidente da Amarv, Américo Buaiz Filho, afirmou que o objetivo é oferecer à população um ambiente que estimule o convívio e valorize a cidade.
“Apresentamos para a Prefeitura um projeto completo, com todas as condições técnicas, que representa um avanço importante para a revitalização do Morro do Bode e integração com a orla da Enseada do Suá. São espaços democráticos, livres, que podem ser visitados e usufruídos pelos capixabas e visitantes de outros Estados”, destacou.
Vitória terá nova área de lazer embaixo da 3ª Ponte na Enseada do Suá
Com a entrega do projeto, a expectativa é que a prefeitura avalie as próximas etapas para viabilizar sua execução.
“Iniciamos esse desafio em 2021, em parceria com a iniciativa privada, reconstruindo a Curva da Jurema e inaugurando o Parque Cultural Reserva Vitória, deixando um legado para a cidade. Agora, vamos integrar o Morro do Bode, potencializando a região para um crescimento contínuo e gerando oportunidades para todos. Estamos partindo de um local naturalmente belo, que será valorizado com arquitetura e mobiliário urbano à altura de seu potencial”, afirma Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória.
A proposta inclui a conexão entre a malha urbana e o calçadão da orla, facilitando o acesso às áreas de lazer no Morro do Bode e promovendo uma maior integração entre os espaços públicos.
Orla da Enseada do Suá e Morro do Bode serão revitalizados em Vitória
Ciclovia e calçadão da Enseada do Suá vão ficar no mesmo nível Crédito: Reprodução
O que vai mudar:
  • Ciclovia nivelada com o calçadão da orla
  • Paraciclos ao longo do percurso
  • Calçadão revestido com granito antiderrapante em duas cores, seguindo a tipologia já adotada na região
  • Área para prática de skate, patins e patinetes, com piso granilite e suave ondulação no piso tipo mini-bowl e corrimão
  • Playground com piso emborrachado e brinquedos para escalada
  • Espaço pet protegido com gradil
  • Decks de madeira com bancos junto ao mar
  • Mirantes em diferentes alturas para apreciar a paisagem
  • Recantos com bancos ao longo do calçadão
  • Área multiúso: praça mirante para eventos, exposições e food trucks
  • Áreas de apoio: guarita de segurança, banheiros públicos e bebedouros
  • Vegetação: preservação das espécies existentes e inclusão de plantas nativas para atrair avifauna local.
O projeto é assinado pela Nós Arquitetura e pelo Escritório Burle Marx, o mesmo do Parque Cultural Reserva Vitória, nas proximidades do Morro do Bode e inaugurado em 2021.
Orla da Enseada do Suá e Morro do Bode serão revitalizados em Vitória
Projeção de como a Orla da Enseada do Suá ficará após revitalização em Vitória Crédito: Reprodução

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