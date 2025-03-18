Justiça suspende leilão da Itapemirim previsto para ocorrer no fim de março

A Administradora Judicial EXM Partners informa que solicitará a reconsideração da decisão que determinou a suspensão do leilão da UPI Itapemirim, do Desembargador Azuma Nishi, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2068310-53.2025.8.26.0000, apresentado pela Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha.

A princípio, o leilão, que estava previsto para ocorrer em 25 de março de 2025, permanecerá suspenso até que o tribunal analise o mérito do recurso, ou reveja o posicionamento da última decisão.



A Unidade Produtiva Isolada (UPI) Itapemirim inclui marcas do Grupo Itapemirim, ônibus, direitos de exploração de guichês e linhas, avaliados em R$ 97,2 milhões, conforme laudo da Setape Assessoria Econômica Ltda.

A venda desses ativos é essencial para garantir o pagamento dos credores, especialmente os credores trabalhistas, que terão seus direitos integralmente quitados com os recursos arrecadados.



A EXM Partners destaca que a suspensão do leilão ocorreu com base em informações equivocadas apresentadas pela Nossa Senhora da Penha, que utilizou um edital desatualizado em seu recurso, uma vez que o Juízo de primeira instância já havia determinado a retificação do conteúdo do edital, medida que foi cumprida e divulgada publicamente, mas ignorada no pedido de suspensão.



Além disso, a EXM esclarece que o formato de venda já atende integralmente às exigências da Justiça, e que a Nossa Senhora da Penha está reabrindo uma discussão já encerrada sobre a metodologia de avaliação dos bens, que havia sido analisada e validada em juízo.

Essa tentativa de questionamento tardio prejudica a efetivação do leilão e atrasa a liquidação das dívidas, trazendo impactos diretos aos credores.



A prioridade da Administradora Judicial é garantir a transparência e a efetividade do processo, assegurando que a venda dos ativos aconteça dentro dos parâmetros legais, com a geração de recursos necessários para honrar os compromissos da recuperação judicial e proteger os direitos dos credores.