Reposicionamento de marca

Responsável pela BR 101 no ES, Eco101 muda de nome e ganha nova marca

Mudança foi anunciada na terça-feira (11) e abrange outras estradas administradas pela companhia em todo o país

Trecho da BR 101 no Espírito Santo administrado pela EcoRodovias. (Eco101/Divulgação)

A EcoRodovias, operadora que administra diversas estradas no país, incluindo a BR 101 no Espírito Santo, anunciou um reposicionamento da marca e a mudança no nome das vias. A empresa está em meio a um processo de repactuação no Estado, cujo leilão está previsto para ocorrer em maio.

Desde terça-feira (11), todas as 12 concessionárias do grupo passaram a se chamar Ecovias. O nome EcoRodovias continuará a existir apenas para definir a holding, mas todas as concessões serão denominadas Ecovias, trazendo um complemento que remeta à sua região de atuação. A Eco101, por exemplo, que atua em território capixaba, agora se chama Ecovias101.

O ticker da empresa na B3, a bolsa de valores brasileira, permanece ECOR3.

De acordo com a gerente de comunicação da EcoRodovias, Domitila Carbonari, a transição física será feita de forma gradual e planejada em cada concessão, mas a Ecovias Raposo Castello, que assumirá no final de março os 92 quilômetros pertencentes ao lote Nova Raposo, leiloado em novembro do ano passado, já nascerá com toda a identidade renovada.

“Essa nova arquitetura de marcas vai fortalecer a nossa organização, pois favorece o nosso reconhecimento como grupo e o entendimento do nosso negócio”, explica.

De acordo com a companhia, a mudança tem por objetivo "reforçar a ideia de unidade e coesão de suas operações, buscando fortalecer o reconhecimento de marca, facilitar captação de recursos no mercado, aumentar proximidade com os usuários, estreitar relacionamento com governos e potencializar a captação e a retenção de talentos". A transformação também inclui uma modernização completa da identidade visual, tom de voz e dos materiais institucionais da empresa.

Segundo o vice-presidente corporativo do grupo, Rodrigo Salles, a evolução da marca é um passo importante para consolidar a posição da empresa como referência em infraestrutura, simplificando o entendimento das pessoas em geral sobre o grupo e promovendo um senso maior de pertencimento entre colaboradores.

“Somos a maior empresa de concessão rodoviária do Brasil, administramos quase 5 mil quilômetros de rodovias nas mais distintas regiões, e praticamente dobramos de tamanho nos últimos anos. Esse movimento é importante para reforçar que nossas operações trabalham sob os mesmos valores e com a mesma qualidade em qualquer lugar”, afirma.

EcoRodovias administra 4,8 mil km de estradas no país A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. Controlada pelo Grupo ASTM, atualmente administra 12 concessões de rodovias que somam 4,8 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.

