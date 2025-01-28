Readaptação do contrato da BR 101 no Estado prevê investimentos de R$ 10,3 bilhões Crédito: Wilson Rodrigues

Diferentemente das relicitações ou mesmo novas licitações, onde as obras tendem a começar após o terceiro ano de contrato, as concessões decorrentes de otimização permitem o início ou retomada de intervenções que se arrastaram por anos.

"Mesmo tendo sido aferida a vantajosidade pelo TCU, nós vamos levar a leilão para que ninguém possa falar que as condições ficaram melhores para essa empresa do que se tivesse sido feito outro leilão", afirma Renan Filho.

Your browser does not support the audio element. Governo federal prevê realizar novo leilão da BR 101 no ES em maio

No projeto da BR 101 no Espírito Santo, estão previstos investimentos de R$ 10,3 bilhões ao longo da nova vigência contratual. As obras incluem duplicações, novas faixas adicionais, passarelas para pedestres, contornos urbanos e melhorias no atendimento ao usuário.

A proposta de readaptação do contrato dos 478,7 quilômetros da rodovia apresentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê investimentos de R$ 10,3 bilhões, sendo R$ 2,2 bilhões aplicados nos primeiros três anos, para duplicar 84 quilômetros. O trecho já duplicado ou em execução soma 117 quilômetros. No geral, está prevista a duplicação a partir da repactuação do contrato de 170,7 km, 15 km de contornos e outros 41,1 km de faixas adicionais.

E, dentro do contrato, estão previstas penalidades mais rigorosas em caso de descumprimento do que está previsto no documento. O novo contrato prevê que as tarifas do pedágio só vão subir caso a Eco101 cumpra e entregue no mínimo 90% das obras de duplicação previstas no período.