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Às margens da ES 010

Praias da Serra vão receber investimento milionário para conter erosão

Aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial nesta segunda (17) e prevê que as obras sejam executadas em 420 dias após a empresa ser selecionada

Publicado em 17 de Março de 2025 às 16:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 mar 2025 às 16:45
Praia da Baleia, Jacaraipe
Praia da Curva da Baleia vai receber obras para conter erosão Crédito: Ricardo Medeiros
O governo do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (17) um aviso de licitação para contratar uma empresa responsável por elaborar o projeto e executar obras de contenção marítima nas praias da Curva da Baleia e da Enseada, às margens da ES 010, em Jacaraípe, na Serra.
A licitação ocorre por meio do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), e a empresa vencedora da licitação é quem vai executar o projeto e a obra.
O início da disputa para selecionar a empresa responsável está previsto para as 10h do dia 14 de maio. O valor do investimento é de R$ 18,5 milhões, e o prazo de execução de 420 dias corridos. Ainda não há data prevista para o início da construção.
Em 2020, a Curva da Baleia passou por um processo de engordamento da faixa de areia para conter a erosão. Agora, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o projeto prevê uma obra de contenção.
Na contenção marítima, ao invés de somente expandir a faixa de areia, pode ser utilizado concreto para diminuir o impacto das ondas e reduzir a erosão. Em dezembro de 2024, o diretor presidente do DER-ES, José Eustáquio Freitas, disse que uma das possibilidades era utilizar uma técnica holandesa, utilizando blocos de concreto de mais de 280 quilos cada um.
Questionado por A Gazeta nesta segunda-feira (17), o DER-ES disse que essa é uma das alternativas, mas não significa dizer que será a proposta da empresa vencedora da licitação.

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