Praias da Serra vão receber investimento milionário para conter erosão

Praia da Curva da Baleia vai receber obras para conter erosão Crédito: Ricardo Medeiros

O governo do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (17) um aviso de licitação para contratar uma empresa responsável por elaborar o projeto e executar obras de contenção marítima nas praias da Curva da Baleia e da Enseada, às margens da ES 010, em Jacaraípe, na Serra

A licitação ocorre por meio do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), e a empresa vencedora da licitação é quem vai executar o projeto e a obra.

O início da disputa para selecionar a empresa responsável está previsto para as 10h do dia 14 de maio. O valor do investimento é de R$ 18,5 milhões, e o prazo de execução de 420 dias corridos. Ainda não há data prevista para o início da construção.

Na contenção marítima, ao invés de somente expandir a faixa de areia, pode ser utilizado concreto para diminuir o impacto das ondas e reduzir a erosão. Em dezembro de 2024, o diretor presidente do DER-ES, José Eustáquio Freitas, disse que uma das possibilidades era utilizar uma técnica holandesa, utilizando blocos de concreto de mais de 280 quilos cada um.