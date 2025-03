Veja quais vias

Cesan fará obras em duas das principais avenidas de Vitória ao mesmo tempo

Empresa informou que os projetos estão sendo avaliados pela prefeitura da Capital, que ainda não liberou o início dos trabalhos

Avenida Maruípe teve asfalto totalmente revitalizado em 2024 e deve receber obras da Cesan. (Fernando Madeira)

Duas das principais avenidas de Vitória, a Leitão da Silva e a Maruípe, devem receber obras da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) ao mesmo tempo. As intervenções ainda não têm previsão para começar, pois os projetos estão sendo avaliados pela prefeitura da Capital, que ainda não liberou o início dos trabalhos.

Nesta quinta-feira (13), a companhia informou para a reportagem de A Gazeta que está fazendo as adequações dos projetos, solicitadas pela prefeitura. “O cronograma inicial, sujeito a alterações, é que as obras nas avenidas Leitão da Silva e Maruípe aconteçam de forma concomitante após liberação da administração municipal”, declarou em nota.

A expectativa é que a Leitão da Silva receba uma nova camada de asfalto da prefeitura após as obras da Cesan terminarem. Já a Maruípe teve o asfaltamento totalmente revitalizado no ano passado e será necessário perfurar a via. As intervenções são para que a Cesan construa caixas de acesso à nova rede de abastecimento de água instalada nos acessos.

No caso da Leitão da Silva, será necessário interditar a via progressivamente no sentido Praia do Suá x Maruípe quando a obra começar. Isso significa que trechos diferentes terão o trânsito interrompido ao longo da via. Cada interdição vai durar de 10 a 15 dias. Em relação à Avenida Maruípe, ainda não foi informado sobre interrupções no tráfego.

Prefeitura ainda não liberou as obras

A previsão inicial era que as obras da Cesan na Leitão da Silva começassem no dia 7 de fevereiro. Após A Gazeta noticiar o caso, a Prefeitura de Vitória disse que solicitou à companhia um cronograma completo do que seria feito no local e o início dos trabalhos foi suspenso.

Em janeiro, o gerente operacional e de manutenção da Cesan, Cesar Santos, havia dito que as intervenções começariam na Leitão da Silva e, depois, o mesmo ocorreria na Avenida Maruípe.

Em nota enviada à reportagem na tarde de quarta-feira (12), a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que realizou reunião com a Cesan, na qual a companhia se comprometeu a priorizar as obras na Avenida Maruípe. “O projeto está sendo ajustado para futura liberação”, destacou a pasta.

O que diz a Prefeitura de Vitória - Nota na íntegra “A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que, desde dezembro do ano passado, tem mantido um diálogo constante e colaborativo com a Cesan para garantir que a obra seja realizada da melhor forma possível, reduzindo impactos para a população.



A Setran acrescenta que realizou reunião com a Cesan, na qual a companhia se comprometeu a priorizar as obras na Avenida Maruípe. O projeto está sendo ajustado para futura liberação.



A comunicação com a população será um ponto-chave nesse processo, e a Setran tem trabalhado junto à Cesan para garantir sinalização clara no local da obra (com placas e faixas), ampla divulgação nas mídias sociais e informes à imprensa e à comunidade. O objetivo é que todos possam se programar com antecedência e utilizar as melhores alternativas de deslocamento durante o período das intervenções.



A Prefeitura seguirá acompanhando de perto cada etapa da obra, mantendo o diálogo aberto com a Cesan e buscando soluções que garantam uma cidade mais segura e acessível para todos.”

