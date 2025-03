Parque Cultural

Parte interna da Casa do Governador deve virar sala de exposição no ES

Proposta é que, até o fim do primeiro semestre, o espaço, que hoje conta com obras ao ar livre, também tenha exposições na área interna da residência oficial do governo do Estado

Parque Cultural Casa do Governador terá parte interna convertida em sala de exposição. (Pingo Comunicação)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) quer transformar uma parte interna da residência oficial do governador do Espírito Santo, em Vila Velha, em uma sala de exposições. A expectativa é que as negociações sejam finalizadas até o fim do primeiro semestre. Na parte externa da edificação está o Parque Cultural, que, desde 2022, funciona como um museu ao ar livre e recebe atrações culturais diversas.

A informação sobre o projeto para ampliar a vocação cultural do espaço foi obtida por A Gazeta com fontes do setor e confirmada pelo secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, na quarta-feira (19), durante visita às obras do Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, previsto para ser reaberto em dezembro de 2025.

A discussão envolve os responsáveis pelo Parque Cultural, o governador Renato Casagrande (PSB) e primeira-dama de Estado, Maria Virgínia Casagrande.

"A gente tem trabalhado em torno de um projeto para termos uma sala expositiva. É uma grande demanda que a gente tem por conta de alguns tipos de materiais, de obras que não podem ficar ao ar livre. Hoje, a gente tem 33 obras lá, todas ao ar livre. A gente está fazendo um estudo para encontrar uma área, uma sala, onde consiga ter exposições, receber itinerâncias de exposições e abrir mais uma frente nessa programação do parque, que tem tanta coisa, show, cinema, gastronomia, feira literária", declarou Noronha.

Segundo o secretário, o espaço deve ser menor que a área de exposições do Palácio Anchieta, que hoje é a maior do Estado, com cerca de 570 metros quadrados. "É um espaço menor, uma parte da casa, uma sala onde a gente vai adaptar para receber exposições."

"A gente tem uma demanda muito grande por espaços culturais. A gente tem investido muito em fomento à cultura, financiado exposições, shows, filmes e isso está criando uma demanda. Hoje a gente tem Teatro Carlos Gomes em reforma, o Cais das Artes na reta final das obras, uma pressão muito grande na agenda do Sônia Cabral, na agenda da Galeria Homero Massena, do Maes (Museu de Arte do Espírito Santo), do próprio Palácio Anchieta, acho que um pouco por conta dessa visibilidade que o Espírito Santo tem ganhado nos últimos anos, muitos convites para itinerâncias, exposições de outros lugares, e no caso específico do parque, abre uma nova frente para tipos de trabalho que hoje a gente não conseguiria receber, porque a gente não tem espaço, teria que fazer uma tenda, uma coisa temporária", contextualizou Noronha.

O secretário espera que o novo espaço fomente novas parcerias no setor cultural capixaba. "Tendo espaço, a gente abre o horizonte, tanto para a comunidade cultural poder propor e ocupar aquele espaço, valorizar os artistas, quanto para que a gente faça parcerias de projetos de iniciativa do próprio parque, do instituto que hoje coordena lá a sua programação, e também de outros institutos e instituições parceiras que possam apresentar propostas", destacou.

A previsão é que os trâmites necessários para transformar parte da casa em sala de exposição sejam finalizados até junho.

Parque Cultural Casa do Governador Localizado na residência oficial do governo do Estado, o Parque Cultural Casa do Governador foi inaugurado em maio de 2022, com o propósito de valorizar a produção cultural local. Hoje, é reconhecido como a maior galeria de arte a céu aberto do Espírito Santo, abrigando 33 obras de arte, entre permanentes e temporárias, incluindo esculturas, instalações e obras site-specific. Com uma área de 93 mil metros quadrados, o parque conta com uma infraestrutura gerida em conjunto pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e pela Secretaria do Governo (SEG). O espaço, de visitação gratuita, promove uma interação entre arte contemporânea e natureza, organizada em três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico. Horário de funcionamento

Terça a sábado, das 8h às 17h e, aos domingos, das 8h às 15h. Para mais informações acesse parquecasadogovernador.com.br



