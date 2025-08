Veja como vai ficar

Obra de revitalização da Beira-Mar começa em setembro, diz Pazolini

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, prefeito de Vitória afirmou que o projeto sairá do papel no mês de aniversário da Capital

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 17:59

Projeção da Avenida Beira-Mar após obras de reurbanização Crédito: Divulgação / PMV

As obras de revitalização da orla da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes — a Beira-Mar —, em Vitória, devem começar em setembro. Na última sexta-feira (1º), a prefeitura da Capital assinou o contrato para início das obras e, nesta terça-feira (5), o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) confirmou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que as intervenções na via vão começar no mês do aniversário de 474 anos da cidade, quando será assinada a ordem de serviço para início dos trabalhos.>

Com custo estimado em R$ 97,8 milhões, o processo deve durar, ao todo, dois anos, sendo sete meses para elaboração dos projetos e andamento do licenciamento ambiental e 17 meses para as obras — período que passa a ser contado com a assinatura da ordem de serviço.>

“A Beira-Mar vai deixar de ser um ponto de passagem e vai passar a ser um ponto de contemplação para valorizar todo o potencial que temos para atrair o turismo. O que queremos é uma via humanizada [...] onde vai ser possível ter contato com vegetação, com a água do mar e meio ambiente da região”, detalhou Pazolini à jornalista Fernanda Queiroz. >

Segundo o prefeito, a obra da Beira-Mar faz parte do projeto “Vitória de Frente para o Mar”. Com o programa, as orlas da Capital passam por um processo de reurbanização, como o feito na Ilha das Caieiras e os em execução na orla de Andorinhas e Pontal de Camburi. >

➥ A expectativa com as obras, ainda segundo Pazolini, é fomentar investimentos para as áreas revitalizadas e ampliar a atração para o turismo.>

Questionado sobre divergências com um projeto do governo do Estado, que prevê outras obras na Beira-Mar, o prefeito destacou que a ideia é “adaptar [os projetos] sem dificuldades”.>

Como revelado por A Gazeta em maio deste ano, a gestão estadual pretende instalar duas estações do Sistema Aquaviário na região, enquanto a prefeitura planeja construir um píer e um deque alagável na mesma área.>

Como vai ficar a nova Beira-Mar?

A reurbanização vai conectar a região norte ao Centro de Vitória. A proposta de requalificação e reurbanização na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes visa a proporcionar mais bem-estar e conforto para moradores e usuários dos espaços, além de potencializar a apropriação das áreas pela comunidade, valorizando-as como local de permanência e convívio social, e não apenas como local de deslocamentos.

Seguindo essa diretriz, o anteprojeto entregue para o consórcio vencedor da licitação prevê a implantação de equipamentos urbanos de lazer como playground para crianças e academia popular, deques que se estendem sobre margem d’água e ampliam o espaço da calçada, além da distribuição de mobiliário, como bancos, mesas e espreguiçadeiras, criando espaços de lazer e contemplação da paisagem ao longo do percurso.>

A reurbanização contempla ainda a melhoria das calçadas, a reforma e conexão entre os trechos existentes de ciclovias, construção de uma nova edificação para o Serviço de Orientação ao Esporte (SOE), novas baias para ônibus e implantação de um novo mirante à beira-mar.>

Está prevista também a ampliação da calçada em determinados trechos com avanço em mar, que ampliará a passagem de pedestres e proporcionará a implantação de um novo espaço de contemplação na Baía de Vitória.>

