Orla de Andorinhas terá novo pavimento com quadra, deques e atracadouro

Em visita técnica ao canteiro de obras, na manhã desta quinta-feira (3), o prefeito Lorenzo Pazolini explicou a fase atual da revitalização do local e detalhou o que será instalado no bairro

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de julho de 2025 às 13:50

A orla do bairro Andorinhas, na capital capixaba, vai ficar de cara nova em breve. A área, que passa por obras do projeto “Vitória de Frente para o Mar”, vai ser reurbanizada à margem do mangue, e o asfalto que atualmente compõe a ciclovia e a calçada da região vai dar lugar a uma nova pavimentação, com uma área de concreto com deques, áreas de uso comum, quadras, jardins e pista de skate, por exemplo.>

Além disso, com as obras, o bairro ainda vai ganhar estruturas como atracadouro, rampas para barcos e arquibancadas alagáveis, como divulgou o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na manhã desta quinta-feira (3), durante visita técnica às intervenções da região, salientando que a reurbanização em Andorinhas será feira nos mesmos moldes das obras realizadas na orla da Grande São Pedro e Ilha das Caieiras.>

No momento, os trabalhos perto da Ponte da Passagem estão na fase de fundação das estacas que vão sustentar as estruturas anunciadas. Finalizada essa parte, será iniciada a “reurbanização da orla, com o recapeamento do trecho”, como explicou o prefeito.>

Com 6% das obras prontas, segundo material divulgado pela prefeitura, a nova orla de Andorinhas deve ser entregue no primeiro trimestre de 2027.>

Em Andorinhas, Santa Luiza e Pontal de Camburi, que compõem a batizada “Orla 2C”, segundo a Prefeitura de Vitória, são investidos R$ 49.998.000,00 em uma área de 47 mil metros quadrados. No primeiro bairro, será instalada uma via compartilhada para pedestres e para ciclistas, “complementando a malha viária, a ampliação do passeio com deques ao longo de toda a orla, rampas para subida de barcos, arquibancadas alagáveis e atracadouros, uma guarderia de barcos sob a ponte [da Passagem], bem como a implantação de equipamentos de lazer e esportes”, como divulga a administração municipal.

“Esse pacote de investimentos ressignifica nossas orlas. Queremos aqui [em Andorinhas] a mesma transformação social que tivemos na Orla de São Pedro e na Ilha das Caieiras, com geração de renda, de emprego e de valorização com atração de turistas”, disse Pazolini nesta manhã.>

Projeções mostram como deve ficar a nova Orla de Andorinhas, na Capital Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória

A ideia de Pazolini, voltada para a atração turística para a região, foi complementada por Gustavo Perin, secretário de obras de Vitória.>

“Com essa reurbanização, queremos justamente essa atratividade para potencializar essa questão turística, bem como fizemos na Ilha das Caieiras, com mobiliário, bancos, praças, rua viva e outros potencializadores para a região”, destacou.>

Projeções mostram como deve ficar a nova Orla de Andorinhas Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória

Nos moldes do projeto “Vitória de Frente para o Mar”, os objetivos do Executivo municipal são voltados para a requalificação das orlas da Capital, com instalações de jardins, implantação e reforma de equipamentos público e ações para a mobilidade urbana.>

Em Andorinhas, ainda segundo a prefeitura, as ações também são voltadas para a viabilização de alternativas para a geração de renda para moradores da região, como restaurantes, quiosques e pontos de pesca.>

Paralelo às obras em Andorinhas, as intervenções na Orla do Canal de Camburi, no trecho entre as pontes da Passagem e de Camburi, têm 5% dos trabalhos concluídos. Na região, a orla vai contar com marina, atracadouros, quiosques, restaurantes, passarelas e uma travessia para pedestres e ciclistas cruzando o canal sobre o Rio Santa Maria, ligando Santa Luiza e Pontal de Camburi.>

Projeções mostram como deve ficar a nova Orla de Andorinhas Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória

