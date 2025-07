Confira as atrações

Feira dos Municípios reúne cultura, gastronomia e arte do ES na Serra

O evento acontece de quinta-feira (3) a domingo (6), no Pavilhão de Carapina, com mais de 20 atrações musicais, além de 18 restaurantes e 14 cervejarias

Publicado em 2 de julho de 2025 às 19:38

Feira dos Municípios será realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Divulgação

Chegou a época de vivenciar a cultura e culinária do Espírito Santo em um só lugar. A Feira dos Municípios 2025 começa nesta quinta-feira (3) e vai até domingo (6), comemorando a história e tradição dos 78 municípios capixabas. O evento acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, com entrada aberta ao público. >

Estão previstas mais de 20 apresentações musicais de artistas e bandas capixabas, além de 40 manifestações culturais que representam municípios de Norte a Sul do Estado, como bandas de congo, apresentações folclóricas, cortejos, grupos de dança pomerana, festivais gastronômicos e shows de artistas locais.>

Gastronomia em foco

A gastronomia terá papel de destaque nesta edição, com 18 restaurantes e 14 cervejarias distribuídos em dois grandes espaços. Com pratos elaborados especialmente para a feira, todos os restaurantes oferecerão ao menos uma opção por até R$ 30, garantindo diversidade e acessibilidade para o público. >

Os visitantes poderão experimentar desde risotos, caldos e moquecas a hambúrgueres artesanais, sanduíches de costela e bolinhos recheados. O espaço gastronômico foi pensado para proporcionar mais conforto e comodidade, reforçando o protagonismo da culinária como expressão da identidade regional.>

As 14 cervejarias participantes levam ao evento uma ampla variedade de estilos, como pilsen, IPA, red ale, stout, chope de vinho e até sabores frutados como morango e tangerina. Todas as marcas são 100% capixabas e representam diferentes regiões do Estado, do litoral às montanhas, carregando influências indígenas, africanas e europeias em seus processos artesanais.>

Para garantir que mais pessoas possam aproveitar a programação com segurança, a Ceturb-ES montou um esquema especial de transporte público. Na quinta (3) e sexta-feira (4), haverá reforço na frota das linhas que passam pela região. No sábado (5) e no domingo (6), será disponibilizada uma linha exclusiva do Transcol entre o Terminal São Torquato e o Pavilhão de Carapina, com horários de ida e volta ao longo do dia. >

Serviço

Horário de funcionamento da Feira:

Quinta-feira (3) – 14h às 22h



Sexta-feira (4) – 14h às 22h



Sábado (5) – 10h às 22h



Domingo (6) – 10h às 18h

Horário de funcionamento da Praça de Alimentação:

Quinta-feira (3) – 14h às 00h

Sexta-feira (4) – 14h às 00h

Sábado (5) – 10h às 00h

Domingo (6) – 10h às 20h >

Confira a programação completa

Quinta-feira (3)

14h - Degustação do Siri do Piraque-Açu - Aracruz Palco Experiências

18h - Beiju - Conceição da Barra Palco Experiências



18h - Desfile Cultural - Região das Montanhas Capixabas Ruas da Feira



19h - Grupo Pimenta Rosa - Aracruz Ruas da Feira



19h30 - Orquestra de Violões do Programa Música na Rede do Governo do Estado do ES



20h - Solenidade Palco Pocar



21h - Experiência Jussara - Rio Novo Do Sul Palco Experiências



21h - Dallas Country Palco Raízes



22h - Jackson Lima Palco Pocar >

Sexta-feira (4)

14h- Tombo do Doce de Banana - Cariacica Palco Experiências



16h - Coletivo Cultura Bethânia - Viana Palco Manifestações



16h - Corporação Musical Douglas Ramos Dias - Itapemirim Ruas da Feira



17h - Mini Pisa da Uva - Santa Teresa Palco Experiências



17h - Banda de Congo Beatos de São Benedito - Vila Velha Palco Manifestações



17h - Bloco Cultural Itaúnas para Sempre Vou te Amar - Conceição da Barra Ruas da Feira



18h - Bloco Cultural Itaúnas para Sempre Vou te Amar - Conceição da Barra Palco Manifestações



18h - Bonecos Fritz e Frida e Banda Bier Herr - Santa Maria de Jetibá Ruas da Feira



18h30 - Aula Show da Truta - Ibitirama Palco Experiências



19h - Coral Infantil Tambor de Raiz - Conceição da Barra Palco Manifestações



19h - Grupo de Dança Pomerana de Pancas Ruas da Feira



20h - Sangria do Barril e Degustação de Cerveja Artesanal - Viana Palco Experiências



20h - Sandrera Palco Raízes



20h - Grupo Cultural Tambores Esperança - Pocket Espetáculo Navius - Fundão Palco Manifestações



20h - Cortejo da Viola Caipira e Boi Prateado - Afonso Cláudio Ruas da Feira



21h - Cesar Mc Palco Pocar



21h - Bruno Marlon e Gabriel - Ibatiba Palco Experiências



22h - Aurora Gordon Palco Raízes



23h - Pricila Ribeiro Palco Pocar

Sábado (5)

11h - Nhoque de Banana da Terra com Ragu de Linguiça com Queijo - Itaguaçu Palco Experiências



12h - Anastácia Palco Raízes



12h - Mini Festa da Polenta - Montanhas Capixaba Palco Experiências



12h - Núcleo de Formação de Sanfona e Viola de São Pedro de Itabapoana - Mimoso do Sul Palco Manifestações



13h - Grupo Folclorístico Piccolo Pavone Infantojuvenil - Vila Pavão Palco Manifestações



13h - Cortejo Xiringa - Ibatiba Ruas da Feira



13h30 - Fábio Carvalho Palco Pocar



14h - Grupo de Danças Folclóricas Polonesas Orzel Bialy - Águia Branca Palco Manifestações



14h - Boi Juruba - Itarana Ruas da Feira



14h - Aula Show com Apresentação da Xiringa, Sanfona e Viola - Ibatiba Palco Experiências



15h - Grupo Folclórico Pomerano Infantojuvenil Klair Fauhan - Vila Pavão Palco Manifestações



15h - Folia de Reis Jesus José e Maria de São Sebastião De Gromobol - Presidente Kenedy Ruas da Feira



15h - Samba Soul Palco Raízes



16h - Folia de Reis Jesus José e Maria de São Sebastião de Gromobol - Presidente Kennedy Palco Manifestações



16h - Cortejo Gastronômico da Carne de Sol - Doce Terra Morena Ruas da Feira



16h30 - Caju Palco Pocar



17h - Grupo Folclórico de Dança Imperial Portugues - Conceição do Castelo Palco Manifestações



17h - Cortejo Cultural Festa da Capitella - Nova Venécia Ruas da Feira



17h - Cortejo Gastronômico da Carne de Sol - Doce Terra Morena Palco Experiências



17h - Anderson Ventura Palco Raízes



18h - Boi Azulão - Muniz Freire Ruas da Feira



18h30 - Rodrigo Cx Palco Pocar



19h - Tombo do Chocolate - Linhares Palco Experiências



19h - Grupo Estirpe - Espetáculo Olha Pro Céu - Mucurici Palco Manifestações



19h - Cortejo João Bananeira - Cariacica Ruas da Feira



20h - Miss ES Palco Experiências



20h - Lira 23 De Dezembro - Rio Novo do Sul Ruas da Feira



20h - Seis 3 Palco Raízes



21h30 - Flavinha Mendonça Palco Pocar



23h - Fogumano Palco Raízes

Domingo (6)

10h - Caravana Do Acanhado



10h - Lyra Carlos Gomes - Alegre Placo Experiências



10h - Casamento Pomerano Antigo - Domingos Martins Palco Manifestações



10h - Grupo Folclórico Jaraguá - Anchieta Ruas da Feira



11h - Aula Show Gastronomia Frutos do Mar - Anchieta Palco Experiências



11h - Grupo de Dança Pomerana Kulturkulter Pommer - Jaguaré Palco Manifestações



11h - Vaca Mocha - Muqui Ruas da Feira



12h - Grupo Cultural Os Carroceiros - Ibiraçu Palco Experiências



12h - Já Gamei Palco Pocar



13h - Grupo de Dança Raízes Quilombolas - Itapemirim Palco Experiências



13h - Acad - Capoeira - Barra De São Francisco Palco Manifestações



13h - Cortejo de Carnaval de Piúma Ruas da Feira



13h30 - Afrokizomba Palco Raízes



14h - Escola de Capoeiragem - Bom Jesus Do Norte Palco Experiências



14h - Boi Chefão - Atilio Vivacqua Ruas da Feira



14h - Grupo de Sopro do Projeto Educart - Irupi Palco Manifestações



14h30 - Premiação Palco Pocar



15h - Banda de Congo Novo Brasil - Governador Lindenberg Palco Experiências



15h - Caxambu Santa Cruz - Cachoeiro De Itapemirim Palco Manifestações



15h - Bebeto e seus Bonecos Gigantes - Sta Leopoldina Ruas da Feira



16h - SambaDM Palco Raízes



16h - Grupo Folklorístico Fiori D' Amore - Marechal Floriano Palco Experiências



16h - Lira Mateense - São Mateus Palco Manifestações



17h - Banda de Música Municipal Lira Guanduense - Baixo Guandu Palco Experiências



17h - Juan Zancheta Palco Pocar



18h30 - Pele Morena Palco Raízes

