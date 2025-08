Mobilidade urbana

Projeto para a criação da Terceira Via é concluído e deverá custar R$ 232 milhões

A nova obra servirá como um desafogo na ligação entre Serra e Vitória, que atualmente conta com a BR 101 (Rodovia das Paneleiras), além da Norte Sul

A nova ligação entre o município de Serra e Vitória já está em andamento. Nomeada como Terceira Via, a obra promete melhorar o trânsito serrano e, segundo a Prefeitura da Serra, já conta com o projeto concluído e a assinatura do contrato com o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB).>