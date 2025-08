Sustentabilidade

EDP lança edital de instalação de energia solar em organizações sociais

Com investimento total de R$ 650 mil, serão selecionadas 20 instituições sem fins lucrativos para o projeto. Inscrições vão até o dia 5 de setembro

Voltado para empresas sem fins lucrativos, a EDP lançou , nesta segunda-feira (4), o edital do projeto Solar Social, que destinará R$ 650 mil para levar energia renovável para 20 Organizações da Sociedade Civil (OSCs). As empresas selecionadas receberão sistemas de energia solar em suas sedes, possibilitando a redução de gastos e o direcionamento para uma atuação mais sustentável . >

As inscrições vão até o dia 5 de setembro e podem participar as organizações localizadas na área de concessão da empresa, em São Paulo e no Espírito Santo. As empresas que tenham interesse em concorrer ao edital deverão apresentar um projeto sobre como pretendem investir a economia gerada com a energia em uma iniciativa de impacto social.>