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Em Vitória

Homem é preso após invadir casa de empresário por 2 dias seguidos na Ilha do Frade

Publicado em

19 mai 2026 às 11:11

Um homem de 33 anos foi preso após invadir a casa de um empresário na Ilha do Frade, em Vitória, por dois dias consecutivos. De acordo com a Polícia Militar, na primeira vez o suspeito apenas revirou móveis e pertences da residência, além de acessar a geladeira do imóvel. 


Já na última segunda-feira (18), ele retornou ao local e furtou uma camisa e um par de chinelos. O homem também tentou levar a chave do carro do proprietário.


Uma equipe de segurança da Ilha do Frade foi acionada e, em seguida, chamou a Polícia Militar, que realizou a prisão do suspeito. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por furto e dano qualificado. O nome dele não foi divulgado.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Polícia

Criminoso invade casa e furta bicicleta, ferramentas e até chinelos em Colatina

Publicado em 19/05/2026 às 11:21

Um criminoso invadiu uma casa no bairro São Braz, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e furtou diversos objetos durante a madrugada de segunda-feira (18). De acordo com a dona do imóvel, o suspeito pulou o muro da residência e levou uma bicicleta, uma maquita, uma lixadeira, uma tarrafa de pesca e três pares de chinelos.


A vítima relatou à Polícia Militar que o homem estava com a cabeça coberta por um capuz, o que impediu a identificação.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o suspeito foi localizado ou se os objetos foram recuperados, e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja o que fazer

Homem fica ferido ao tentar apagar fogo em fritadeira com água em Guaçuí

Publicado em 19/05/2026 às 10:57

Um homem ficou ferido com queimaduras de primeiro grau ao tentar conter um incêndio em uma fritadeira com óleo, dentro de uma casa em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espirito Santo, na tarde de segunda-feira (18). 


Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tentou apagar as chamas utilizando água, o que provocou o aumento do fogo devido ao contato com o óleo superaquecido. Ainda de acordo com a corporação, o homem recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao pronto-socorro do município. Apesar do susto, ele está bem.


O incêndio causou danos na cozinha do imóvel, atingindo inclusive o forro do teto, que chegou a derreter por causa do calor.


O Corpo de Bombeiros reforça que, em casos de incêndio envolvendo óleo, nunca se deve utilizar água. A orientação é desligar a fonte de calor, se possível, abafar as chamas com uma tampa metálica ou pano úmido e acionar imediatamente a corporação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Praia da Costa

Vila Velha: ponte embaixo da 3ª Ponte vai ser demolida a partir de 25 de maio

Publicado em 19/05/2026 às 10:15
Ponte da rua Castelo Branco será demolida Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Vila Velha vai interditar, a partir da próxima segunda-feira (25), a ponte da Rua Castelo Branco, na Praia da Costa, para demolição da estrutura sobre o canal. O prazo estimado da obra é de até 30 dias. A ação faz parte das obras de macrodrenagem, tamponamento e implantação do parque linear no Canal da Costa.


A intervenção, segundo a prefeitura, ocorre na sequência de outras etapas já executadas na região. Em março, a ponte da Rua Dom Jorge de Menezes foi demolida e reconstruída, com rebaixamento da via e implantação de galerias de drenagem. O mesmo vai acontecer com a estrutura da Castelo Branco. 

Na primeira fase, ocorre a demolição da ponte. Em seguida, serão instaladas galerias celulares de concreto no leito do canal. Na etapa final, as equipes executam a recomposição da base, pavimentação e acabamentos para liberação do tráfego. 


Durante a interdição da Rua Castelo Branco, o tráfego será reorganizado nas vias do entorno, conforme sinalização indicada no local. Motoristas deverão utilizar a Avenida Hugo Musso como principal eixo de circulação, com conexões pela Rua Henrique Moscoso e Rua São Paulo.


Já os condutores que trafegam pela Rua Dom Jorge de Menezes (onde o trânsito já foi normalizado após as obras) poderão acessar rotas alternativas pelas vias internas do bairro, incluindo a Rua Luiz Fernandes Reis e a Avenida Desembargador Augusto Botelho.

Mapa mostra as alterações no trânsito da região Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Clima

ES tem alerta de tempestade com risco de granizo para 54 cidades; confira

Publicado em 19/05/2026 às 09:46

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, com risco de queda de granizo, para 54 cidades do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e é válido até as 9h da próxima quinta-feira (21).


Segundo o órgão, as áreas afetadas podem registrar chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Confira a lista dos municípios afetados:

  • Afonso Cláudio

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Aracruz

  • Atílio Vivacqua

  • Baixo Guandu

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Castelo

  • Colatina

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Fundão

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibiraçu

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itaguaçu

  • Itapemirim

  • Itarana

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Linhares

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Marilândia

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São José do Calçado

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Violência

Adolescente de 15 anos é morto a tiros em Sooretama, no Norte do ES

Publicado em 19/05/2026 às 09:31

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (18). No local do crime, a perícia da Polícia Científica recolheu 10 cápsulas de calibre .380. A vítima foi atingida por oito disparos na cabeça, nas costas, na axila e no ouvido.


De acordo com a Polícia Militar (PM), não há informações sobre a autoria do crime. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.


Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Sooretama e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Informações que possam contribuir com os trabalhos de investigação podem ser repassadas pelo 181 do Disque-Denúnica. O anonimato é garantido", disse a corporação. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Lentidão na ponte

Congestionamento intenso é registrado na subida da Terceira Ponte, sentido Vitória

Publicado em 19/05/2026 às 08:49
Trânsito intenso na subida da Terceira Ponte em direção a Vitória
Trânsito intenso na subida da Terceira Ponte em direção a Vitória Ceturb-ES

Motoristas que seguiram de Vila Velha para Vitória no início da manhã desta terça-feira (19) enfrentaram trânsito intenso na Terceira Ponte


Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que ocorreu um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, por volta das 07h53, sentido Vitória. Duas vítimas precisaram ser socorridas por uma equipe de resgate e levadas ao hospital. A pista foi liberada às 08h38. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em frente ao Ifes

Caminhonete invade ciclovia e derruba estrutura metálica na Avenida Vitória

Publicado em 18/05/2026 às 17:25
Caminhonete invade ciclovia da Avenida Vitória
Caminhonete invadiu a ciclovia na Avenida Vitória em frente ao Ifes Leitor | A Gazeta

Uma caminhonete Chevrolet S10 invadiu a ciclovia da Avenida Vitória, em frente ao Ifes (Instituto Federal do Espírito Santo), no bairro Jucutuquara, no sentido Centro da Capital capixaba, na tarde desta segunda-feira (18). Leitores que passaram pelo local informaram que o veículo derrubou a estrutura metálica de proteção. (Veja imagem acima)


O condutor disse à Guarda de Vitória que a caminhonete teria sido fechada por um ônibus e, para não atingir um motociclista que transitava no momento, acertou o gradil da ciclovia. Um guincho foi ao local e retirou o veículo. A corporação ainda disse que o trânsito está normal no local.


Até o momento, não há informações de feridos. A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Inclusão

Vitória terá mutirão gratuito para mudar nome e gênero em documentos

Publicado em 18/05/2026 às 17:09
Brasil é o que mais mata pessoas trans no mundo, bem como
A falta de documentos adequados expõe essa população a dificuldades de acesso a serviços básicos
 Divulgação | PUC 

Para as pessoas trans que desejam realizar alteração de pronome e gênero, na quinta-feira (21) e sexta-feira (22), a Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade – Gold, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, realizará um mutirão de retificação de documentos. 


A ação vai acontecer na sede da Gold, em Vitória, e os atendimentos contarão com orientação individual sobre os documentos necessários. A coordenadora de ações e projetos da asssociação reforça que a atividade é necessária para o reconhecimento da identidade e humanidade da população trans.


  • Data: 21 e 22 de maio, das 9h às 17h
  • Local: Sede da Associação Gold - Avenida Presidente Florentino Avidos, 502, Edifício Alexandre Alexandre Buaiz, 502, Centro, Vitória.
  • Público-alvo: Pessoas trans e interessadas na retificação de nome e gênero em documentos civis.
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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Vitória

Foragido é preso furtando fios de cobre em prédio de Jardim Camburi

Publicado em 18/05/2026 às 16:22

Um homem de 41 anos, que estava foragido da Justiça desde maio de 2025, foi preso no último sábado (16) enquanto tentava furtar fios de cobre em um prédio no bairro Jardim Camburi, na Capital do Espírito Santo.


Segundo a Guarda Municipal, o suspeito resistiu à prisão e os agentes precisaram usar uma arma de choque durante a abordagem. Depois, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.


Ainda de acordo com a corporação, o homem era procurado pelos crimes de furto qualificado e interceptação e possui antecedentes por roubo, estupro e homicídio. O nome dele não foi divulgado.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Acidente

Carreta bate e fica atravessada em trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

Publicado em 18/05/2026 às 15:29
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
A carreta ficou atravessada após o acidente na BR 101, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma carreta se envolveu em um acidente e ficou atravessada na pista nesta segunda-feira (18) no quilômetro 284 da Rodovia do Contorno (BR-101), em Cariacica. Conforme a Ecovias Capixaba, a pista no sentido Serra foi interditada e, segundo a concessionária, a ocorrência segue em andamento. 


Pelas imagens, é possível ver que o veículo ainda bateu e parte da cabine foi parar na área da vegetação às margens da pista. Não houve feridos. 


Uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção foram acionados. Segundo o Google Maps, o congestionamento começa próximo ao bairro Nova Rosa da Penha e se estende até Flexal. 

O aplicativo de navegação mostra que o trânsito está engarrafado no sentido Serra
O aplicativo de navegação mostra que o trânsito está engarrafado no sentido Serra Reprodução/Google Maps
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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
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