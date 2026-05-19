Homem é preso após invadir casa de empresário por 2 dias seguidos na Ilha do Frade

Um homem de 33 anos foi preso após invadir a casa de um empresário na Ilha do Frade, em Vitória, por dois dias consecutivos. De acordo com a Polícia Militar, na primeira vez o suspeito apenas revirou móveis e pertences da residência, além de acessar a geladeira do imóvel.





Já na última segunda-feira (18), ele retornou ao local e furtou uma camisa e um par de chinelos. O homem também tentou levar a chave do carro do proprietário.



