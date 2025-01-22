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Entrega em 2027

Mergulhão em Camburi: obra começa até semana que vem, diz secretário

Secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, disse que instalação do canteiro de obras, que delimitar primeira área de intervenção, deve ocorrer ainda em janeiro
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 jan 2025 às 12:31

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 12:31

O mês de janeiro deve ser o ponto de partida para a construção do mergulhão, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, obra que promete melhorar o fluxo de veículos na capital e impactar diretamente o trânsito da região metropolitana. A expectativa inicial era começar a obra em setembro de 2024. Segundo o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, a instalação do canteiro, que vai delimitar a primeira área de intervenção, deve acontecer até a próxima semana, e o prazo para entrega da estrutura permanece para o início de 2027.
A ordem de serviço foi assinada em julho de 2024. O valor investido será de R$ 77 milhões. O trecho da construção engloba partes da Avenida Dante Michelini e rua Gelu Vervloet dos Santos, conhecida como Rodovia Norte Sul. Conforme o projeto, a previsão é que a construção do mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, que hoje é de até 88 segundos, para 10 segundos. O objetivo é melhorar a circulação de veículos e a fluidez do bairro Jardim Camburi.
Como vai ficar mergulhão em Camburi
Como vai ficar mergulhão em Camburi Crédito: Divulgação/PMV
Em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta, o secretário afirmou que, apesar da mudança na data de início da construção, a instalação do mergulhão "continua no cronograma". Desde julho, segundo Gustavo Perin, o consórcio vencedor da licitação se concentrou em obter o licenciamento ambiental e também a desafetação de uma área que pertencia ao Aeroporto de Vitória.
A obra está no processo de mobilização. A primeira etapa é justamente essa área onde vamos alargar o acesso da Norte Sul para Vitória, no sentido Praia do Canto. Ali será instalado o canteiro, onde começaremos o trabalho
Gustavo Perin - Secretário de Obras de Vitória
A Prefeitura de Vitória não estabeleceu uma data para instalação do canteiro, mas informou que deve acontecer ainda em janeiro. Neste período, segundo o secretário, parte da vegetação será retirada e será iniciado um trabalho de drenagem e terraplanagem. Em entrevista à TV Gazeta, Gustavo Perin chamou atenção para a relevância e abrangência da obra, dizendo que a intenção da prefeitura é evitar transtornos durante a construção.
"Estamos fazendo uma obra em área urbana, uma região que tem impacto em toda a Grande Vitória. Vamos planejar a obra sempre pensando em mitigar os efeitos da obra. Não temos intenção de piorar o problema durante a obra", afirmou.
O estudo feito pela Secretaria de Obras de Vitória (Semob) aponta que a velocidade média dos veículos que transitam pelo trecho — parando nos semáforos e enfrentando as retenções — hoje é de 2 km/h e vai passar para 33 km/h com os dois mergulhões. O secretário afirmou que pode haver, durante a obra, interdição de algumas faixas das pistas.

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