Mergulhão em Camburi: obra começa até semana que vem, diz secretário

A ordem de serviço foi assinada em julho de 2024. O valor investido será de R$ 77 milhões . O trecho da construção engloba partes da Avenida Dante Michelini e rua Gelu Vervloet dos Santos, conhecida como Rodovia Norte Sul. Conforme o projeto, a previsão é que a construção do mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, que hoje é de até 88 segundos, para 10 segundos. O objetivo é melhorar a circulação de veículos e a fluidez do bairro Jardim Camburi.

Como vai ficar mergulhão em Camburi Crédito: Divulgação/PMV

Em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta, o secretário afirmou que, apesar da mudança na data de início da construção, a instalação do mergulhão "continua no cronograma". Desde julho, segundo Gustavo Perin, o consórcio vencedor da licitação se concentrou em obter o licenciamento ambiental e também a desafetação de uma área que pertencia ao Aeroporto de Vitória.

A obra está no processo de mobilização. A primeira etapa é justamente essa área onde vamos alargar o acesso da Norte Sul para Vitória, no sentido Praia do Canto. Ali será instalado o canteiro, onde começaremos o trabalho Gustavo Perin - Secretário de Obras de Vitória

A Prefeitura de Vitória não estabeleceu uma data para instalação do canteiro, mas informou que deve acontecer ainda em janeiro. Neste período, segundo o secretário, parte da vegetação será retirada e será iniciado um trabalho de drenagem e terraplanagem. Em entrevista à TV Gazeta, Gustavo Perin chamou atenção para a relevância e abrangência da obra, dizendo que a intenção da prefeitura é evitar transtornos durante a construção.

"Estamos fazendo uma obra em área urbana, uma região que tem impacto em toda a Grande Vitória. Vamos planejar a obra sempre pensando em mitigar os efeitos da obra. Não temos intenção de piorar o problema durante a obra", afirmou.