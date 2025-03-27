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Energia elétrica

Renovação da concessão da EDP no ES será decidida terça-feira (1°)

Áreas técnicas da Aneel afirmaram que empresa atende aos critérios para renovação, mas diretores ainda precisam avaliar o parecer

Publicado em 27 de Março de 2025 às 14:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 mar 2025 às 14:56
Torres ficam no alto do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória
Torres de fornecimento de energia no alto do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decide, na próxima terça-feira (1º), se renova por mais 30 anos a concessão com a EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica para 70 dos 78 municípios do Espírito Santo. O processo de renovação será avaliado às 9h, na 10ª reunião da diretora do órgão.
A diretoria vai avaliar se a distribuidora cumpre critérios para prorrogação do contrato. As áreas técnicas da agência afirmaram que a empresa atende aos critérios relativos à eficiência na continuidade do fornecimento e na gestão econômico-financeira, conforme nota técnica emitida em 26 de fevereiro. Agora, os diretores podem referendar ou não o parecer técnico.
Em visita ao Estado em novembro de 2024, o presidente da EDP América da Sul, João Marques da Cruz, disse ao colunista Abdo Filho estar seguro da renovação. Na ocasião, João Marques afirmou ainda que o principal desafio dos próximos 30 anos será o climático.
“Estamos vendo, no mundo, no Brasil e também aqui no Espírito Santo, episódios cada vez mais violentos de tempestades, ventos e demais situações climáticas. É um desafio para a distribuição de energia, por isso, precisamos investir em sistemas mais robustos, que consigam se recuperar em velocidade adequada. As quedas irão acontecer, não tem jeito, mas precisamos aportar recursos na recorrência, se acontecer algo em uma linha, teremos outra para cobrir. Isso demanda muito dinheiro”, destacou.
Renovação da concessão da EDP no ES será decidida terça-feira (1º)

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