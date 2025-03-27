Renovação da concessão da EDP no ES será decidida terça-feira (1°)

A diretoria vai avaliar se a distribuidora cumpre critérios para prorrogação do contrato. As áreas técnicas da agência afirmaram que a empresa atende aos critérios relativos à eficiência na continuidade do fornecimento e na gestão econômico-financeira, conforme nota técnica emitida em 26 de fevereiro. Agora, os diretores podem referendar ou não o parecer técnico.

“Estamos vendo, no mundo, no Brasil e também aqui no Espírito Santo, episódios cada vez mais violentos de tempestades, ventos e demais situações climáticas. É um desafio para a distribuição de energia, por isso, precisamos investir em sistemas mais robustos, que consigam se recuperar em velocidade adequada. As quedas irão acontecer, não tem jeito, mas precisamos aportar recursos na recorrência, se acontecer algo em uma linha, teremos outra para cobrir. Isso demanda muito dinheiro”, destacou.