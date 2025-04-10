Venda de motos no ES alcança maior resultado já registrado em 26 anos

As 10.828 unidades licenciadas de janeiro a março no Estado representam 11,37% a mais que o mesmo período do ano passado Crédito: Shutterstock

A venda de motos no Espírito Santo registrou o maior resultado desde 1999, quando o índice começou a ser contabilizado pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives). As 10.828 unidades licenciadas de janeiro a março representam 11,37% a mais que o mesmo período do ano passado.

Só em março, 3.928 unidades foram emplacadas, um resultado 8,9% maior do que março de 2024. O aumento acompanha o país, que também registrou o melhor primeiro trimestre na história. Nos três primeiros meses do ano foram licenciadas 474.023 motocicletas no Brasil, uma alta de 9,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

No desempenho mensal, os emplacamentos totalizaram 166.051 unidades, 8,7% maior na comparação com o mesmo mês de 2024 e 6,5% a mais na comparação com fevereiro. A média de vendas diárias em março, que teve 19 dia úteis, foi de 8.740 unidades.

Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), que projetou uma alta de 7,7% em 2025, na comparação com 2024, com 2.020.000 motocicletas comercializadas no varejo.

Leonara Francisca de Jesus da Conceição comprou uma moto em janeiro e utiliza o veículo diariamente Crédito: Reprodução

A promotora de eventos Leonara Francisca faz parte do grupo que comprou uma moto no primeiro trimestre do ano. Para ela, o veículo trouxe mais praticidade. "Eu comprei minha moto em janeiro porque precisava me adequar ao meu trabalho. Sou promotora de vendas e a moto facilita muito o tempo de ida e volta de uma loja para outra", afirma.

500 mil motocicletas produzidas

A produção de motocicletas cresceu 14,4% no primeiro trimestre e alcançou o melhor desempenho para o período desde 2012. Nos três primeiros meses deste ano, 501.142 motocicletas saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus (PIM).

De acordo com a Abraciclo, a indústria também atingiu o melhor resultado para o mês de março em 13 anos. Foram fabricadas 158.343 unidades, alta de 1,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com fevereiro, houve retração de 10,4% por causa do feriado de carnaval, com menos dias úteis.

Segundo estimativa da associação, a previsão é fechar 2025 com 1.880.000 unidades produzidas, alta de 7,5% em relação ao ano anterior.

Produção por categoria

Street, trail e motoneta ficaram nos três primeiros lugares no ranking de produção tanto no primeiro trimestre quanto em março. Nos três primeiros meses do ano, a street totalizou 259.948 unidades fabricadas (51,9% do volume total). Em segundo lugar ficou a trail (20,2% da produção), seguida pela motoneta (com 13,4%).

Em março, o volume de produção da street foi de 80.271 motocicletas, o que corresponde a 50,7% do total fabricado. Depois, vieram na sequência, a trail (20,3% da produção) e a motoneta (com 13,5%).

As motocicletas de baixa cilindrada foram as mais produzidas em março, totalizando 123.081 unidades, o que corresponde a 77,7% do volume de produção. Em segundo lugar, ficaram os modelos de média cilindrada (20,4% da fabricação) e em terceiro, as motocicletas de alta cilindrada (com 1,9% de participação).

Exportações

Nos três primeiros meses do ano foram embarcadas 9.643 motocicletas para o mercado externo, aumento de 2,8% na comparação com o mesmo período de 2024. Desse total, 4.043 unidades foram exportadas em março. O volume é 1,2% menor ao registrado no mês do ano passado e 44,8% superior ao registrado em fevereiro.