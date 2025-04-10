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Venda de motos no ES alcança maior resultado já registrado em 26 anos

Com 10.828 motos vendidas no primeiro trimestre, Estado acompanha feito nacional, que já acumula 474.023 motocicletas  licenciadas nos três primeiros meses do ano

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 17:36

Alberto Margon

Alberto Margon

Publicado em 

10 abr 2025 às 17:36
Venda de motos no ES alcança maior resultado já registrado
As 10.828 unidades licenciadas de janeiro a março no Estado representam 11,37% a mais que o mesmo período do ano passado Crédito: Shutterstock
A venda de motos no Espírito Santo registrou o maior resultado desde 1999, quando o índice começou a ser contabilizado pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives). As 10.828 unidades licenciadas de janeiro a março representam 11,37% a mais que o mesmo período do ano passado.
Só em março, 3.928 unidades foram emplacadas, um resultado 8,9% maior do que março de 2024. O aumento acompanha o país, que também registrou o melhor primeiro trimestre na história. Nos três primeiros meses do ano foram licenciadas 474.023 motocicletas no Brasil, uma alta de 9,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.
No desempenho mensal, os emplacamentos totalizaram 166.051 unidades, 8,7% maior na comparação com o mesmo mês de 2024 e 6,5% a mais na comparação com fevereiro. A média de vendas diárias em março, que teve 19 dia úteis, foi de 8.740 unidades.
Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), que projetou uma alta de 7,7%  em 2025, na comparação com 2024, com 2.020.000 motocicletas comercializadas no varejo.
Leonara Francisca de Jesus da conceição, promotora de vendas
Leonara Francisca de Jesus da Conceição comprou uma moto em janeiro e utiliza o veículo diariamente Crédito: Reprodução
A promotora de eventos Leonara Francisca faz parte do grupo que comprou uma moto no primeiro trimestre do ano. Para ela, o veículo trouxe mais praticidade. "Eu comprei minha moto em janeiro porque precisava me adequar ao meu trabalho. Sou promotora de vendas e a moto facilita muito o tempo de ida e volta de uma loja para outra", afirma.

500 mil motocicletas produzidas

A produção de motocicletas cresceu 14,4% no primeiro trimestre e alcançou o melhor desempenho para o período desde 2012. Nos três primeiros meses deste ano, 501.142 motocicletas saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus (PIM).
De acordo com a Abraciclo, a indústria também atingiu o melhor resultado para o mês de março em 13 anos. Foram fabricadas 158.343 unidades, alta de 1,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com fevereiro, houve retração de 10,4% por causa do feriado de carnaval, com menos dias úteis.
Segundo estimativa da associação, a previsão é fechar 2025 com 1.880.000 unidades produzidas, alta de 7,5% em relação ao ano anterior.

Produção por categoria

Street, trail e motoneta ficaram nos três primeiros lugares no ranking de produção tanto no primeiro trimestre quanto em março. Nos três primeiros meses do ano, a street totalizou 259.948 unidades fabricadas (51,9% do volume total). Em segundo lugar ficou a trail (20,2% da produção), seguida pela motoneta (com 13,4%).
Em março, o volume de produção da street foi de 80.271 motocicletas, o que corresponde a 50,7% do total fabricado. Depois, vieram na sequência, a trail (20,3% da produção) e a motoneta (com 13,5%).
As motocicletas de baixa cilindrada foram as mais produzidas em março, totalizando 123.081 unidades, o que corresponde a 77,7% do volume de produção. Em segundo lugar, ficaram os modelos de média cilindrada (20,4% da fabricação) e em terceiro, as motocicletas de alta cilindrada (com 1,9% de participação).

Exportações

Nos três primeiros meses do ano foram embarcadas 9.643 motocicletas para o mercado externo, aumento de 2,8% na comparação com o mesmo período de 2024. Desse total, 4.043 unidades foram exportadas em março. O volume é 1,2% menor ao registrado no mês do ano passado e 44,8% superior ao registrado em fevereiro.
A associação estima que as exportações deverão totalizar 35. mil unidades, o que corresponde a um crescimento de 13% em relação ao ano passado.

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