Nova Bajaj Pulsar N150 tem como foco quem usa moto para trabalho

Apesar do foco no uso profissional, modelo investe em design esportivo, pacote de equipamentos com conforto para uso diário e mecânica refinada, privilegiando a economia

Publicado em 23 de julho de 2025 às 17:47

Bajaj Pulsar N15 assume a posição de modelo de entrada da marca indiana no país Crédito: Divulfgação

A Bajaj do Brasil lançou a nova Pulsar N150, que assume a posição de modelo de entrada da marca indiana no país. Apesar do foco no uso profissional, a Pulsar N150 investe em design esportivo, pacote de equipamentos com conforto para uso diário e mecânica refinada, privilegiando a economia. >

A nova Bajaj chega com preço público sugerido de R$ 16.300, com frete incluso. “Estamos muito satisfeitos em entregar para os motociclistas que utilizam a moto para trabalho, um modelo bastante completo, com pacote de equipamentos superior a todos os concorrentes e com preço justo.>

Esse conjunto, aliado à qualidade dos produtos Bajaj e excelência em serviços pós-vendas, temos certeza que conquistará o coração dos motofretistas brasileiros”, acredita Waldyr Ferreira, diretor-gerente da Bajaj do Brasil. >

Moto tem 1,99 metro de comprimento, 76,4 centímetros de largura, 1,05 metro de altura e 1,35 metro de entre-eixos Crédito: Divulgação

Com 1,99 metro de comprimento, 76,4 centímetros de largura, 1,05 metro de altura e 1,35 metro de entre-eixos, a nova Bajaj tem 16,5 centímetros de altura em relação ao solo e 145 quilos em ordem de marcha. A Pulsar N150 conta com motor de 149,68?cc, monocilíndrico a gasolina refrigerado a óleo, que entrega 14 cavalos de potência a 8.500 rpm e 1,38 kgfm de torque a 6 mil rpm. >

>

O motor tem cabeçote com quatro válvulas por cilindro, comando único de válvulas, com proposta de garantir desempenho, economia e baixo custo de manutenção. Segundo a Bajaj, é o motor mais potente da categoria, proporcionando aceleração rápida e retomadas vigorosas. O câmbio é de 5 marchas e o tanque de combustível leva 14 litros. >

O pacote ciclístico da Pulsar N150 inclui quadro perimetral e suspensão dianteira telescópica de 31 milímetros. A suspensão traseira monochoque busca garantir boa absorção de irregularidades e estabilidade, mesmo com garupa. O freio dianteiro com ABS, com discos de 260 milímetros, representa um diferencial em relação aos modelos concorrentes. Na traseira, a motocicleta vem equipada com freios a tambor. As rodas em liga leve com aro de 17 polegadas são montadas com pneus nas medidas 90/90 e 120/80.>

A suspensão traseira monochoque busca garantir boa absorção de irregularidades e estabilidade, mesmo com garupa Crédito: Divulgação

O modelo conta com faróis full LED, com AHO (faróis automáticos ligados), que agregam visual mais esportivo e melhoram a iluminação, além de entrada USB e painel digital com conectividade Bluetooth via App Bajaj Ride Connect, que oferece várias funcionalidades, inclusive atender ou rejeitar chamadas.>

O aplicativo se conecta ao painel da moto, possibilitando acesso a chamadas, músicas e notificações. O novo equipamento traz conta giros, indicador de marcha, indicador de combustível, relógio e computador de bordo com consumo médio e instantâneo, e funções como alerta de agendamento de revisão, localizar oficinas autorizadas e armazenamento de documentos, como seguro e CRLV. A Pulsar N150 está disponível nas cores vermelha (Racing Red), preta (Ebony Black) e branca (Pearl Metallic White).>

Em junho de 2024, a gigante indiana, terceira maior fabricante de motocicletas do mundo, iniciou as operações de sua fábrica brasileira, na cidade de Manaus (AM). >

A unidade opera em regime CKD (Completely Knock Down, ou seja, completamente desmontada), fazendo os processos de preparação de kit, montagem de motor e da própria motocicleta, controle de qualidade, embalagem e expedição. Atualmente, além da Pulsar N150, os modelos Bajaj disponíveis no mercado brasileiro são a Dominar NS160, a Dominar NS200, a Dominar 250 e a Dominar 400, todos montados na fábrica manauara.>

