Foton entra no segmento de picapes e ES entra na rota de lançamento da Tunland

Lançamento será neste sábado, 14, e haverá uma ação conjunta da montadora com a concessionária da marca no Estado para a chegada dos modelos V7 e V9

Publicado em 13 de junho de 2025 às 19:12 - Atualizado há uma hora

A Tunland V9 tem como destaques a suspensão traseira independente, teto solar panorâmico, além do pacote ADAS Crédito: Foton/Divulgação

A montadora chinesa Foton acaba de entrar no segmento de picapes no Brasil com o lançamento da Foton Tunland neste sábado, 14. A rede de concessionárias Contauto Foton fará o evento nas suas lojas localizadas no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. A ação acontece em conjunto com a Foton, marca global reconhecida pela fabricação de veículos comerciais, que lança sua linha de picapes médias, composta pelos modelos Tunland V7 e Tunland V9. >

No site da Foton, o modelo V7 custa R$ 279.990, enquanto o modelo V9 chega a R$ 299.990. A Tunland V9 tem como destaques a suspensão traseira independente, teto solar panorâmico, além do pacote ADAS. A Tunland V7, por sua vez, foi projetada para aplicações mais exigentes, com suspensão traseira amortecida por feixe de molas, voltado para off-road. >

A versão V9 mede 5617 mm de comprimento, 2090 mm de largura e 1955 mm de altura, com distância entre-eixos de 3355 mm. Já a Tunland V7 tem 5617 mm de comprimento, 2090 mm de largura, 1910 mm de altura e distância entre-eixos de 3355 mm. >

A Tunland V7 tem 5617 mm de comprimento, 2090 mm de largura, 1910 mm de altura e distância entre-eixos de 3355 mm Crédito: Foton/Divulgação

Em ambos os modelos, o painel de instrumentos digital com tela HD de 12,3 polegadas, a central multimídia com tela de 14,6 polegadas e os comandos no volante garantem uma experiência intuitiva. >

Recursos como ar-condicionado automático dual zone, acesso sem chave, assentos com revestimento premium com ajustes elétricos de oito posições, isolamento acústico e ergonomia avançada estão disponíveis na Tunland. Por fora, os modelos têm grade frontal imponente, linhas aerodinâmicas bem definidas, detalhes cromados e iluminação full LED nos faróis e lanternas traseiras. As rodas são de 18 polegadas>

A Tunland entrega 175 cavalos de potência e 445 Nm de torque máximo. Crédito: Foton/Divulgação

Segundo marca, a linha Tunland foi projetada para atender os consumidores que exigem luxo no uso cotidiano e bom desempenho em situações exigentes. A linha é equipada com a transmissão automática 8HP de oito velocidades da ZF, que oferece trocas suaves e rápidas para garantir uma experiência de condução refinada e eficiente.>

As picapes contam ainda com sistema de tração 4x4 com acionamento eletrônico, controle de descida, bloqueio do diferencial traseiro e estrutura reforçada garantida pela tradição e experiência da Foton no segmento de caminhões, o que assegura uma boa capacidade de resposta em terrenos difíceis. Os veículos têm seis modos de condução, que os adaptam para diferentes tipos de terrenos: modo econômico, standard, esporte, lama, neve e areia.>

“Ingressar no mercado de picapes no Brasil é um passo estratégico e natural para a Foton, que vem se expandindo no país com seus veículos comerciais e ganhou know-how no segmento de picapes em mercados internacionais. Com a linha Tunland, trazemos ao consumidor brasileiro uma picape de altíssimo nível. São veículos que oferecem excelente padrão de acabamento, um dos maiores espaços internos entre as picapes médias e um pacote de segurança completo”, afirma Fábio Pontes, diretor de Operações da montadora. >

Pacote de soluções ADAS e segurança>

A linha é equipada com a transmissão automática 8HP de oito velocidades da ZF Crédito: Foton/Divulgação

A Tunland V9 possui um pacote ADAS com 13 tecnologias de assistência à condução, incluindo piloto automático adaptativo com Stop and Go (ACC Stop & Go), auxiliar de centralização em faixa (LKC) e assistente de movimentação automática no trânsito (TJA), reconhecimento de sinais de trânsito e o sistema de visão transparente do chassi, que projeta na tela central do painel a imagem do solo abaixo do veículo. >

Conta ainda com alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, detector de ponto cego, alertas de abertura segura de portas e de tráfego cruzado, além de câmera 360° de alta resolução e sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, que auxiliam na condução segura em todas as condições.>

Já a Tunland V7 oferece alerta de permanência de faixa, detector de fadiga, detector de ponto cego, alertas de abertura segura de portas e de tráfego cruzado, câmera 360° e sistema de visão transparente do chassi. A segurança ativa e passiva é complementada por componentes em ambos os modelos, que vêm equipados com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), controle eletrônico de estabilidade e tração, além de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS). >

As picapes contam ainda com sistema de tração 4x4 com acionamento eletrônico, controle Crédito: Foton/Divulgação

Potência híbrida>

A Tunland traz um sistema híbrido diesel/elétrico com motorização Aucan 4F20, transmissão ZF de oito velocidades e o sistema de hibridização Bosch 48V. Essa tecnologia atua principalmente no suporte a funções como o compressor do ar-condicionado, recuperação de energia e demais operações acionadas por correia, promovendo maior eficiência energética e desempenho inteligente. >

A Tunland entrega 175 cavalos de potência e 445 Nm de torque máximo. Os quatro pontos de ancoragem facilitam a fixação de cargas, o que torna os veículos ideais para aplicações comerciais, agrícolas ou no setor da construção.>

