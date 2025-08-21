Feirão no ES tem mais de dois mil veículos com preços a partir de R$ 25 mil

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:58
Uma oportunidade para quem está pensando em trocar de veículo, é o Feirão de Seminovos que vai até domingo (24), no Pavilhão de Carapina, na Serra. O evento vai contar com mais de 2 mil veículos novos e seminovos, incluindo modelos híbridos e elétricos, com valores que partem de R$ 25 mil e vão até R$ 350 mil. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
As ofertas disponíveis durante a realização do evento incluem taxas a partir de 1,14% ao mês, entrada parcelada e outras condições especiais. A expectativa da organização para o evento é de mais de R$ 20 milhões em negócios e mais de R$ 10 milhões em financiamentos disponibilizados.
Segundo Sander Marinho, organizador do evento, o feirão se destaca pela grande variedade de carros, que vai desde modelos populares até carros premium – incluindo marcas como BMW e Audi e modelos esportivos como o GM Camaro.
“O feirão garante um ambiente seguro e confiável para quem quer fazer um bom negócio. Lá será possível encontrar as menores taxas de financiamento do mercado, a melhor avaliação do usado e mais de dois mil carros certificados, além de um atendimento especializado”, destaca.
Além das ofertas, o Feirão vai realizar ainda o sorteio de uma bicicleta elétrica. Para participar, os interessados devem fazer um test-drive em uma das lojas participantes, simular um financiamento com o Banco BV e preencher o cadastro.
Data: 21 a 24 de agosto
Local: Pavilhão de Carapina
Horário: Quinta (21) a sábado (24) – 8h às 20h | Domingo – até 17h
Entrada e estacionamento gratuitos
