Feirão no ES tem mais de dois mil veículos com preços a partir de R$ 25 mil

Evento vai até o domingo, 24 de agosto, no Pavilhão de Carapina, e conta com modelos híbridos e elétricos; entrada e estacionamento são gratuitos

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:58

Feirão tem condições especiais para quem deseja trocar de veículo, com expectativa para movimentar mais de R$ 20 milhões em negócios. Crédito: Divulgação

Uma oportunidade para quem está pensando em trocar de veículo, é o Feirão de Seminovos que vai até domingo (24), no Pavilhão de Carapina, na Serra. O evento vai contar com mais de 2 mil veículos novos e seminovos, incluindo modelos híbridos e elétricos, com valores que partem de R$ 25 mil e vão até R$ 350 mil. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

As ofertas disponíveis durante a realização do evento incluem taxas a partir de 1,14% ao mês, entrada parcelada e outras condições especiais. A expectativa da organização para o evento é de mais de R$ 20 milhões em negócios e mais de R$ 10 milhões em financiamentos disponibilizados.

Segundo Sander Marinho, organizador do evento, o feirão se destaca pela grande variedade de carros, que vai desde modelos populares até carros premium – incluindo marcas como BMW e Audi e modelos esportivos como o GM Camaro.

“O feirão garante um ambiente seguro e confiável para quem quer fazer um bom negócio. Lá será possível encontrar as menores taxas de financiamento do mercado, a melhor avaliação do usado e mais de dois mil carros certificados, além de um atendimento especializado”, destaca.

Além das ofertas, o Feirão vai realizar ainda o sorteio de uma bicicleta elétrica. Para participar, os interessados devem fazer um test-drive em uma das lojas participantes, simular um financiamento com o Banco BV e preencher o cadastro.

Feirão de Seminovos – Pavilhão de Carapina

Data: 21 a 24 de agosto

Local: Pavilhão de Carapina

Horário: Quinta (21) a sábado (24) – 8h às 20h | Domingo – até 17h

Entrada e estacionamento gratuitos

