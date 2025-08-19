O grandão se renova

Jeep Commander se atualiza para continuar como referência entre SUVs grandes no Brasil

Para celebrar os dez anos de produção no território nacional, a Jeep destaca as mudanças promovidas no modelo que é líder de vendas da categoria de carros de 7 lugares

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 18:51 - Atualizado há uma hora

O Commander foi lançado no Brasil em 2021; modelo é produzido no Polo Automotivo de Goiana, Pernambuco, e derivado do Compass Crédito: Jeep/Divulgação

Lançado no Brasil em 2021, produzido no Polo Automotivo de Goiana, Pernambuco, e derivado do Compass, o Commander logo se tornou uma referência na categoria de SUVs grandes no país. Agora, o carro é apresentado com novidades em vários quesitos e acrescentando redução de preço nas cinco versões.

A partir da opção de entrada Longitude, com preço de R$ 220.990 (redução de R$ 19 mil), a Limited a R$ 273.990 (redução de R$ 7 mil), a Overland a R$ 273.990 (redução de R$ 7 mil) – as três empurrados pelo motor turbo T270 –, a Overland, com propulsor 2.2 turbodiesel, a R$ 308.490 (redução de R$ 6 mil) e a topo de linha Blackhawk, com o “torpedo” Hurricane 4, R$ 324.990 (redução de R$ 16 mil). Líder entre os SUVs de sete lugares desde o seu lançamento, o Commander já vendeu mais de 70 mil unidades no Brasil. Para celebrar os dez anos de produção no território nacional, a Jeep destaca as mudanças promovidas no Commander.

Com design renovado, mais recursos de tecnologia e segurança de última geração, o modelo entrega refinamento e vocação aventureira familiar. As maiores atualizações no design incluem o conjunto óptico exclusivo com faróis com assinatura em leds redesenhados, as novas grades frontais, o novo para-choque dianteiro, as novas lanternas com iluminação em leds contínua e novas rodas, também exclusivas, em todas as variantes.

Todas as versões do Commander seguem equipadas com tecnologia de direção autônoma ADAS de nível 2 Crédito: Jeep/Divulgação

No interior, as opções Overland e a Blackhawk ganharam câmera de 360 graus, câmbio “rotary shifter” (comando giratório) em substituição à alavanca tradicional na Overland turbodiesel e na Blackhawk e banco do motorista com ajuste elétrico e acabamento premium em todas as configurações.

Todas as versões do Commander seguem equipadas com tecnologia de direção autônoma ADAS de nível 2. O pacote conta com alerta de colisão com frenagem automática, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas e motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade, comutação automática de faróis, piloto automático adaptativo e detecção de mãos fora do volante.

O Commander é equipado com quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas com alta definição, central multimídia de 10,1 polegadas com Alexa integrada e Wi-Fi Hotspot.

O grande SUV da Jeep mantém as três opções de motorizações, tendo a “top” Blackhawk o 2.0 turbo Hurricane, com 272 cavalos de potência Crédito: Jeep/Divulgação

O grande SUV da Jeep mantém as três opções de motorizações, tendo a “top” Blackhawk o 2.0 turbo Hurricane, com 272 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque, uma das Overland o 2.2 Multijet turbodiesel de 200 cavalos e 45,8 kgfm – os dois propulsores associados ao câmbio automático de 9 marchas e à Tração 4x4 Jeep Active Drive Low com seletor de terrenos –, e na Longitude, na Limited e na outra Overland o conhecido turbo T270 da Stellantis, que já equipa outros modelos do grupo.

Com até 176 cavalos e 27,5 kgfm, o motor 1.3 turbo é acoplado no Commander à transmissão automática de 6 velocidades, à tração 4x2 e ao Jeep Traction Control+, sistema de controle que atua quando uma das rodas está com baixa aderência, aplicando torque de frenagem à roda que está escorregando e transferindo por meio do diferencial força para outra roda em contato com o piso.

O Commander parte da variante Longitude, com roda de 18 polegadas, ADAS nível 2 e seis airbags Crédito: Jeep/Divulgação

Nos itens de série, o Commander parte da variante Longitude, com roda de 18 polegadas, ADAS nível 2, seis airbags, abertura elétrica do porta-malas, bancos de couro preto, terceira fileira de bancos e som Harman Kardon. A Limited acrescenta o Adventure Intelligence com Alexa integrada, sete airbags, monitoramento de ponto cego, carregador por indução e bancos e painel em couro e suede preto e cinza e ajustes elétricos no do motorista.

A Overland T270 soma rodas de 19 polegadas, bancos em couro e suede marrom, banco do passageiro da frente elétrico, teto solar panorâmico, molduras inferiores pintadas, abertura elétrica do porta-malas com “hands free” e banco do motorista com memória.

A Overland turbodiesel adiciona o novo câmbio “rotary shift”, a tração 4x4 active drive low, o Jeep Off-Road Pages e o seletor de terrenos. Já a Blackhawk tem todos os itens do Overland turbodiesel mais o motor Hurricane, o Performance Pages, as pinças de freio vermelhas, os acabamentos em preto e os bancos com detalhes exclusivos.

Experiência a bordo: um SUV tentador

Quatro anos se passaram desde o lançamento do Commander no mercado brasileiro, e a evolução, necessária, no SUV de grande porte está aí Crédito: Jeep/Divulgação

Mendoza, Argentina – Quatro anos se passaram desde o lançamento do Commander no mercado brasileiro, e a evolução, necessária, no SUV de grande porte está aí. No teste a bordo da versão turbodiesel, o Commander manteve as boas características, como no acabamento interno, na posição de dirigir, nas suspensões e no som Harmann Kardon com um grave profundo.

As câmeras de 360 graus foram melhoradas, e isso é outro ponto importante para quem dirige um carro de seu porte, melhorando consideravelmente o seu uso nos grandes centros urbanos. O ADAS de nível 2, já presente desde 2025, traz recursos que aumentam a segurança e o conforto em viagens longas. Apesar do sistema de centralização de faixa não ser o mais preciso do mercado, não ter esse recurso faria o Commander ficar um passo atrás de seus principais concorrentes.

O ADAS de nível 2, já presente desde 2025, traz recursos que aumentam a segurança e o conforto em viagens longas Crédito: Jeep/Divulgação

Mas nem tudo são flores. O sistema de mudança involuntária de faixa é muito intrusivo e, apesar de trazer mais segurança, se torna cansativo em viagens. O ar-condicionado não mudou. E isso faz o motorista lembrar que nos dias mais quentes de verão ele demora para refrigerar a cabine.

Os bancos mais firmes podem parecer desconfortáveis para quem está acostumado aos mais macios, no entanto, o acerto da Jeep em projetá-los assim surge em longos deslocamentos, com o peso do corpo do motorista sendo mais bem distribuído e tornando a viagem menos cansativa.

As mudanças feitas no Commander podem ser consideradas “cirúrgicas”. O grande carro manteve os pontos positivos e evoluiu naqueles em que a concorrência já estava à frente. E com a redução dos preços, o Commander volta a ser um SUV tentador. (colaborou Felipe Hilzendeger, do site “Opinião Sincera”)

Impressões ao dirigir: leveza e esportividade

O bem-estar a bordo é reforçado pelo acerto da suspensão, recalibrada na versão Blackhawk Crédito: Jeep/Divulgação

Mendoza, Argentina – Dirigir o Commander Blackhawk com o estonteante motor Hurricane 4 pela belíssima região vinícola de Mendoza foi muito especial. A topo de linha do Commander exibe mais uma vez a extraordinária relação peso-potência de 6,9 kg/cv, que permite acelerar o “carrão” de zero a 100 km/h em sete segundos – tempo superado apenas por modelos esportivos.

A enorme “cavalaria” e o torque elevado do Hurricane 4 explicam a percepção de leveza e agilidade, surpreendentes em um veículo de quase duas toneladas. Depois de um breve “turbolag” no início da aceleração, o motor “enche”, empurrando o corpo do motorista contra o encosto do banco em uma agradável sensação de competição. O câmbio automático de 9 marchas tem “paddles shifters” atrás do volante para trocas ao comando do motorista.

O Commander manteve as boas características, como no acabamento interno Crédito: Jeep/Divulgação

Rompendo o bom isolamento acústico, o motor Hurricane se faz ouvir quando exigido com mais impetuosidade, com o Commander legitimamente esportivo podendo chegar a 220 km/h, não atingida no teste por razões óbvias. O bem-estar a bordo é reforçado pelo acerto da suspensão, recalibrada na versão Blackhawk para oferecer consistência para uma pilotagem mais dinâmica, sem sacrificar o conforto.

A suspensão independente nas quatro rodas ganhou ajuste para neutralizar mais os movimentos da carroceria, principalmente em velocidades mais elevadas. O pacote de assistentes à condução ADAS de nível 2 ajuda a evitar incidentes e raspadas, comuns em situações de trânsito caótico e na estrada, embora eventualmente esses sistemas causem sustos pelos alertas e reações um tanto exagerados.

Ficha Técnica

Jeep Commander Blackhawk 2.0 Hurricane AT9

Motor : turbo, 4 cilindros em linha, 1.995 cm3, taxa de compressão: 10:1, injeção eletrônica Borgwarner, sistema de injeção direta na câmara

: turbo, 4 cilindros em linha, 1.995 cm3, taxa de compressão: 10:1, injeção eletrônica Borgwarner, sistema de injeção direta na câmara Potência : 272 cv a 5.200 rpm

: 272 cv a 5.200 rpm Torque : 40,8 kgfm a 3 mil rpm

: 40,8 kgfm a 3 mil rpm Combustível : gasolina

: gasolina Transmissão : automática de 9 marchas

: automática de 9 marchas Direção : assistência elétrica

: assistência elétrica Tração : integral

: integral Sistema de freios : dianteiro, a disco ventilado, 330 mm de diâmetro, pinça flutuante, traseiro, a disco sólido, 320 mm de diâmetro, pinça flutuante, com ABS e EBD

: dianteiro, a disco ventilado, 330 mm de diâmetro, pinça flutuante, traseiro, a disco sólido, 320 mm de diâmetro, pinça flutuante, com ABS e EBD Suspensão : dianteira, tipo MacPherson, rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais, traseira, tipo MacPherson, rodas independentes, links transversais/laterais, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais

: dianteira, tipo MacPherson, rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais, traseira, tipo MacPherson, rodas independentes, links transversais/laterais, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais Rodas e pneus : liga de alumínio de 19 polegadas, pneus 235/50 R19

: liga de alumínio de 19 polegadas, pneus 235/50 R19 Dimensões : 4,76 metros de comprimento, 1,85 metro de largura, 1,72 metro de altura, 2,79 metros de entre-eixos

: 4,76 metros de comprimento, 1,85 metro de largura, 1,72 metro de altura, 2,79 metros de entre-eixos Peso em ordem de marcha : 1.886 kg

: 1.886 kg Capacidade de carga : 540 kg

: 540 kg Porta-malas : 661 litros com 5 pessoas, 233 litros com 7 pessoas, 1.760 litros com 2 pessoas

: 661 litros com 5 pessoas, 233 litros com 7 pessoas, 1.760 litros com 2 pessoas Altura mínima em relação ao solo : 20,2 cm

: 20,2 cm Ângulo de entrada : 22,4 graus

: 22,4 graus Ângulo de saída : 25,4 graus

: 25,4 graus Tanque de combustível : 61 litros

: 61 litros Preço: R$ 324.990

