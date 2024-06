Ducati lança Diavel V4 no Brasil durante o Festival Interlagos

A Diavel V4 é equipada com motor V4 Granturismo, de 1.158 cc, que gera 168 cavalos de potência e 12,8 kgfm de torque. Crédito: Ducati/Divulgação

A Diavel V4 é um dos lançamentos da Ducati no Festival Interlagos 2024 (de 6 a 9 de junho na capital paulista). Colecionadora de prêmios internacionais de design, incluindo o “Red Dot: Best of the Best”, a musculosa motocicleta é uma evolução da Diavel V2.

A nova geração ficou mais leve e mais potente. Apresentado no Salão de Milão de 2022, o modelo está equipado com motor V4 Granturismo, de 1.158 cc, que gera 168 cavalos de potência e 12,8 kgfm de torque.

A moto compõe a família V4, que inclui os modelos Panigale e Multistrada V4. Com o novo propulsor, a Diavel V4 ganhou dez cavalos em relação à Diavel 1260 S, que alcança 158 cavalos.

Apesar de manter a identidade da Diavel, o visual é completamente novo, com lanterna em estilo colmeia e o escape com quatro saídas. Não há definição sobre o preço da Diavel V4 no mercado brasileiro. Na Europa, a motocicleta custa a partir de 27 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 153 mil.

Nova BMW

Com a R 12, a BMW pretende unir o visual de cruiser clássico com uma pilotagem confortável e em posição relaxada. Crédito: BMW/Divulgação

A BMW Motorrad Brasil anuncia a chegada de um modelo totalmente novo em seu line-up. Trata-se da R 12. A nova cruiser tem motor boxer de 1.170 cilindradas, que entrega 95 cavalos de potência a 6.500 rpm e 11,2 kgfm de torque a 6 mil rpm.

A nova motocicleta da BMW tem como lema “The Spirit of Easy”, com a proposta de unir um visual de cruiser clássico com uma pilotagem confortável e em posição relaxada, devido à roda dianteira de 19 polegadas e à traseira de 16 polegadas, complementada pela posição mais baixa do assento e seu guidão largo.

O modelo está previsto para chegar ao Brasil no segundo semestre deste ano.

Botaram para vender

A Sport 110i chega com o preço de R$ 9.990. Crédito: Mottu/Divulgação

A locadora Mottu oferece a Sport 110i para aluguel desde 2022. Agora, a companhia anuncia a motocicleta - originária da marca indiana TVS Motor Company - para venda também, por R$ 9.990 à vista. É ofertado um plano de financiamento diretamente com a empresa, com uma entrada de R$ 2 mil e parcelas semanais de R$ 126 por três anos, ou mensais de R$ 540 pelo mesmo tempo.

O valor inclui documentação e emplacamento. Com 1,95 metro de comprimento, largura de 70,5 centímetros, altura de 1,08 metro e entre-eixos de 1,23 metro, a moto tem vão livre em relação ao solo de 17,5 centímetros e peso em ordem de marcha de ao 110 quilos.

O modelo traz um motor monocilíndrico a gasolina arrefecido a ar com 109,7 cm3, que entrega 8,1 cavalos de potência a 7.350 rpm e 0,9 kgfm de torque a 4.500 rpm. O câmbio é mecânico de 4 marchas e a partida é feita apenas por pedal.

A velocidade máxima é de 100 km/h e o consumo médio, declarado pela Mottu, é de 65 km/l. As rodas são de liga leve com 17 polegadas, calçadas por pneus 2,75-17 na frente e 3-17 na traseira. Os freios são a tambor nas duas rodas, com diâmetros de 130 milímetros e 110 milímetros, respectivamente.

Movimento expansivo

Fábrica da CFMoto na Zona Franca de Manaus. Crédito: Divulgação

A CFMoto está ampliando sua fábrica de veículos off-road no Amazonas. Fundada em 1989, a marca chinesa é a maior exportadora de ATVs (“all terrain vehicles” ou veículos para todo o terreno) do país asiático.

No mercado brasileiro, é representada pela CFMoto Brasil, que faz parte do ecossistema de marcas do Grupo Unique, que controla também a Fun Motors. O grupo está presente em todas as regiões do Brasil, por meio das mais de 120 revendas.

A fábrica da CFMoto Brasil, que produz UTVs e quadriciclos no Polo Industrial de Manaus (PIM) desde 2019, passou por uma modernização e uma expansão significativa, com o dobro do espaço e com a possibilidade de duplicar a capacidade produtiva, além de um estoque para mais de duas mil unidades.

“Registramos um crescimento médio de 65% ao ano na produção de veículos em Manaus entre os anos de 2019 até 2023. Agora, a fábrica tem potencial para dobrar a produção este ano. A expansão permitirá atender à crescente demanda por nossos veículos e ampliar nossa presença no mercado nacional”, destaca Bruno Ricomini, diretor da fábrica em Manaus.

