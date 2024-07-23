Royal Enfield Guerrilla 450 é confirmada para o Brasil em 2025

O motor Sherpa monocilíndrico arrefecido a líquido de 452 cc entrega uma potência de 40 cavalos às 8 mil rpm e 4,07 kgfm de torque às 5.500 rpm Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Royal Enfield escolheu a cidade espanhola de Barcelona para revelar mundialmente a novíssima Guerrilla 450. A mais recente novidade da marca indiana, valorizando o estilo descontraído típico das motos roadster, já estará disponível na Europa a partir de agosto em três versões e chega com uma proposta ambiciosa.

“É uma moto que pretende mostrar ao mundo o que, de fato, deve ser uma roadster”, avisa a Royal Enfield . Com um porte atlético, ângulos e arestas bem definidas, mas sem recursos espalhafatosos ou plásticos inúteis, a Guerrilla 450 foi lançada nas configurações Analogue, Dash e Flash. Na Índia, o preço da Guerrilla 450 parte de 239 mil rúpias (aproximadamente R$ 15,5 mil) e chega a 254 mil rúpias (cerca de R$ 16,5 mil).

Já na Europa, os valores estão mais “salgados”: de 5.247 a 5.447 euros – o equivalente a R$ 32 mil e a R$ 33 mil, respectivamente. O modelo estará nas concessionárias brasileiras em 2025, no entanto, ainda não há confirmação sobre datas, configurações e preços para o mercado nacional.

A Guerrilla 450 é movida pelo motor Sherpa, um monocilíndrico de 452 cc. Com uma configuração DOHC de quatro válvulas, oferece uma potência de 40 cavalos às 8 mil rpm e 4,07 kgfm de torque às 5.500 rpm – mais de 85% do torque já está disponível a partir de 3 mil rpm.

Tanto a Himalayan 450 quanto a Guerrilla 450 serão montadas na Zona Franca de Manaus Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Desenvolvida para proporcionar um desempenho vigoroso à roadster, a motorização estreou na trail Himalayan 450, que provavelmente chegará ao mercado brasileiro ainda em 2024 – tanto a Himalayan 450 quanto a Guerrilla 450 serão montadas na Zona Franca de Manaus

O sistema de arrefecimento por líquido inclui uma bomba de água integrada, um radiador de passagem dupla e “by-pass” interno, para proporcionar um controle de temperatura adequado para um desempenho otimizado em quaisquer condições. A caixa de câmbio de 6 velocidades tem embreagem assistida e deslizante, para aumentar o conforto nas estradas.

O “powertrain” é ajustável por meio do sistema Engine Management System (EMS), com tecnologia “ride-by-wire” (sem uso de cabos). Ao escolher entre modos de condução “Performance” (para desempenho) e “Eco” (para economia de combustível), o piloto altera a resposta do acelerador.

Com um quadro de dupla trave em aço tubular, a Guerrilla 450 pesa 185 quilos e se propõe a oferecer uma posição de pilotagem dinâmica e esportiva para disponibilizar uma condução estável, leve e com uma manobrabilidade fácil. A ergonomia foi concebida para trabalhar em harmonia com diferentes estilos de condução.

Os freios da Guerrilla são a disco, com 310 milímetros na dianteira e 270 milímetros na traseira Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A geometria da posição de condução foi parametrizada para que a postura se mantenha correta, graças ao assento baixo e às pedaleiras em posição intermédia. A suspensão dianteira é convencional, com tubos de 43 milímetros de diâmetro e 140 milímetros de curso. A suspensão traseira é do tipo mono, com 150 milímetros de curso.

Com rodas em liga leve e pneus “tubeless” (sem câmara) de 17 polegadas e uma distância de entre-eixos de 1,44 metro, a Guerrilla 450 promete uma estabilidade e um controle acima da média. Os freios são a disco, com 310 milímetros na dianteira e 270 milímetros na traseira.

Banco ondulado e inclinado em peça única, depósito de combustível de 11 litros de capacidade, clássico farol redondo em leds, indicadores de direção com luz traseira integrada e silenciador em posição ascendente são outras características que chamam atenção na nova Royal Enfield.

As versões de topo e intermédias da Guerrilla 450 estão equipadas com a nova geração do sistema de navegação Tripper Dash da Royal Enfield, que traz um painel de 4 polegadas que oferece uma interface simples e intuitiva.

O Tripper Dash tem agora funcionalidades melhoradas como gravação de rotas que podem ser exportadas em formato GPX, permitindo ao proprietário compartilhar sua experiência com outros motociclistas. A interface oferece ainda controle musical, previsões meteorológicas e informações gerais sobre a moto.