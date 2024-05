Menos de R$ 10 mil

Shineray investe no custo-benefício da Free 150 EFI para crescer no segmento das 150 cilindradas

A terceira montadora que mais vende motos no país apresentou a inédita Free 150 EFI, primeiro lançamento da marca em 2024 e o modelo mais barato no segmento

A Free 150 EFI é movida por um motor monocilíndrico de 149 cm³. (Shineray/Divulgação)

Viabilizar a mobilidade urbana com foco no custo-benefício é o objetivo da Shineray do Brasil. Fiel a isso, a terceira montadora que mais vende motos no país apresenta a inédita Free 150 EFI, com chegada às lojas no dia 15 de maio pelo preço sugerido de R$ 9.990, mais frete e impostos, de acordo com a região, nas cores preta e vermelha.

Primeiro lançamento da marca chinesa em 2024, a motocicleta é o modelo mais barato do segmento de 150 cilindradas no mercado nacional.

Como todos os novos modelos da Shineray, a Free 150 EFI conta com injeção eletrônica de combustível e aposta na economia na hora de abastecer com um atrativo para quem precisa de um veículo ágil e resistente para enfrentar os principais centros urbanos.

“A Free vem atender a uma demanda crescente, reforçando a essência da marca, que é oferecer tecnologia por um preço justo. O nicho das 150 cilindradas, que começamos a explorar com a JEF e a Worker, tem grande procura por parte do público. Por isso, estamos estendendo a participação nesse mercado”, explica Thomas Medeiros, diretor da Shineray do Brasil.

A nova motocicleta do segmento city é uma parceria entre a Shineray e a marca chinesa Wuyang. É movida por um motor monocilíndrico de 149 cm³, um quatro tempos com duas válvulas e comando de válvulas no cabeçote (OHC).

A nova Shineray chega à velocidade máxima de 90 km/h. (Shineray/Divulgação)

Com câmbio de 5 marchas e partida elétrica/pedal, gera a potência de 12 cavalos a 8.500 rpm e torque de 1,42 kgfm a 7.500 rpm. A mais nova moto da Shineray atinge a velocidade máxima de 90 km/h.

A capacidade do tanque de combustível é de nove litros e a bateria é uma 12V 7Ah. Com suspensão monoshock, a nova moto traz itens como freio a disco na roda dianteira, rodas em liga leve de 18 polegadas, farol halógeno e setas em leds com DRL. O painel é digital com indicador de marcha.

A Shineray do Brasil é uma empresa de capital 100% nacional e completará 18 anos de operações em junho de 2024. É a maior montadora de motos elétricas do país e terceiro lugar em vendas no ranking geral de motocicletas. O portfólio dispõe de mais de 30 produtos, entre ciclomotores, motocicletas, scooters, quadriciclos e triciclos.

A fábrica da Shineray está localizada no Complexo Industrial de Suape (PE), a 40 quilômetros de Recife, no município do Cabo de Santo Agostinho. Tem capacidade para montar 700 mil unidades por ano, entre veículos a combustão e elétricos.

O portfólio da Shineray conta com mais de 30 produtos entre ciclomotores, motocicletas, scooters, quadriciclos e triciclos. (Shineray/Divulgação)

