Frota cresce e acidentes de moto chegam a 60 por dia no ES; especialistas apontam soluções

“Por uma imprudência, acabei limitando minhas escolhas de vida. Ao mesmo tempo, agradeço por ter sobrevivido, diferente de muitos colegas que não tiveram a mesma sorte.” A afirmação é do assistente de planejamento Victor Hugo Neves Luz, 25 anos, que em setembro de 2023 sofreu um acidente de moto na rodovia ES-264, na Região Serrana do Espírito Santo. “O percurso é cheio de curvas acentuadas, barrancos e trechos de pedras que invadem a pista. Eu estava em uma curva em 'S' e vi um galho na pista. Como estava acima da velocidade recomendada, precisei manter a moto deitada para desviar. Esse movimento me fez perder um pouco do controle… Minha opção foi frear aos poucos, mas acabei batendo de lado em um paredão de pedras que invadia um pouco da pista”, lembra.

Na queda, ele quebrou a patela do joelho, a fíbula e a tíbia no tornozelo, além dos quatro primeiros dedos do pé. “Foi um aprendizado doloroso, que me limitou em muitos planos que eu tinha. Agora, por conta do acidente, não posso mais ingressar em um concurso militar, pelo menos de acordo com os editais. Isso significa que carreiras como Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que eu almejava, não são mais uma opção para mim”, conta.

O relato de Victor Hugo reflete dados alarmantes (veja o depoimento completo no vídeo abaixo) . Com um crescimento significativo na frota de motocicletas, o Espírito Santo registrou um aumento de acidentes e mortes envolvendo motociclistas, principalmente nos últimos dois anos. Esse cenário, que também pressiona o sistema de saúde pública, reforça a necessidade de um debate sobre alternativas para ampliar a segurança no trânsito, e especialistas apontam possíveis soluções.

Para se ter ideia, segundo dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 71% dos atendimentos em acidentes de trânsito no Espírito Santo em 2024 envolveram motos. Ao todo, foram realizados 30.204 atendimentos, sendo 21.911 relacionados a acidentes com motocicletas – cerca de 60 por dia –, o que representa um crescimento de 23,95% em relação a 2023, quando foram 17.677 (48 por dia).

Muitos desses casos nem chegam a virar um boletim de ocorrência de trânsito. Mesmo assim, o total de registro de ocorrências dos acidentes com motos no Espírito Santo teve um salto de 1.250, em 2022, para 3.458, em 2024, um aumento de 176,6%. Isso dá uma média de 9,5 casos por dia, enquanto em 2022 eram cerca de 3,5. No mesmo período, os acidentes com vítimas fatais relacionados a motocicletas cresceram em 22,35%, passando de 407 para 498 em dois anos. Os dados são do Detran-ES e do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Os mesmos dados apontam que mais da metade (51,2%) dos acidentes que ocasionaram mortes no Estado envolviam esses veículos. Segundo o Detran-ES, o aumento significativo no número de sinistros foi, em parte, influenciado pela adoção de uma nova tecnologia para a identificação de registros de ocorrências de trânsito. No entanto, a alta no total de vítimas fatais e os números do Samu corroboram o aumento dos acidentes.

Somente nos dois primeiros meses de 2025, já foram registrados alguns casos marcantes no Espírito Santo – tanto na Grande Vitória como no interior. Um deles aconteceu em Domingos Martins, no dia 16 de fevereiro, quando uma batida envolvendo quatro motocicletas resultou em duas mortes na BR-262 .

Principais causas de acidentes

Já o aumento da frota é comprovado em números. Somente no ano passado, segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) foram emplacadas 42.988 motocicletas – maior registro desde 2011.

Nos últimos dez anos, o número total de motos, ciclomotores e motonetas rodando nas ruas do Estado aumentou em 43,2%, indo de 518.853, em 2015, para 743.014, em 2025, segundo dados do Detran-ES. Para se ter ideia, apenas de 2022 a 2024, a frota de motocicletas cresceu em 13,1% no Espírito Santo, saltando de 650.780 para 736.298.

743.014 MOTOS, CICLOMOTORES E MOTONETAS CIRCULAM NO ES

43,2% FOI O AUMENTO DA FROTA EM 10 ANOS

Mais infrações gravíssimas

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wermeson Pestana, também comenta que, com base na experiência dos agentes que atendem nas estradas do Estado, a maioria dos acidentes – tanto de motocicletas quanto de veículos de quatro rodas – é causado por fatores humanos, como a imprudência.

Ele relata ainda que, atualmente, existe um clima hostil em relação aos motociclistas no trânsito – principalmente os entregadores. “O que a gente vê todos os dias é que, inclusive, as pessoas olham o motoboy com a ‘bag’ nas costas e já enxergam de forma diferente. Infelizmente, na maioria dos acidentes o motoboy vai levar a culpa, mesmo estando certo”, comenta.

Internações superam em 10 vezes a quantidade de leitos do maior hospital público do ES

O aumento na frequência dos acidentes de moto também reflete no funcionamento do sistema de saúde do Estado. Segundo o diretor técnico do Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, Alexandre Bittencourt, os acidentes de trânsito já não podem mais ser encarados da mesma forma.

Ele explica ainda que esses pacientes podem ficar internados por um tempo considerável e lidar com múltiplas cirurgias de diferentes especialidades, a depender da gravidade do trauma. Por isso, a demanda por esse tipo de atendimento tem aumentado – incluindo um incremento de 20% em 2024, segundo dados do Hospital São Lucas – e mais pacientes estão concorrendo por acompanhamento ambulatorial.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em 2023, houve 10.442 internações nos hospitais do Estado em decorrência de acidentes de trânsito. Deste número, 2.893 envolveram motocicletas, ou seja, 27,7% do total.

Um exemplo é o caso do assistente de Planejamento Victor Hugo Neves Luz, de 25 anos, que teve sua história contada no início desta reportagem. Depois do acidente de moto que sofreu, em setembro de 2023, precisou ficar quatro dias internado, tendo que passar por cirurgias e um longo período de recuperação, por conta da extensão das lesões – principalmente no joelho, tornozelo e pé. Ele relata ainda que, após o acidente, só foi capaz de voltar a trabalhar em janeiro de 2024, mas que ficou com sequelas que o impactam até hoje.

Quem também passou por esse trauma foi o enfermeiro Rodrigo Nobre Sathler, 40. “Meu acidente aconteceu no dia 28 de outubro de 2011. Eu tinha acabado de sair de um plantão, porque estava começando a tentar me firmar na profissão. Como eu estava muito cansado depois do plantão, acabei pegando no sono, ficando mais lento, e aí que o acidente aconteceu, na orla de Camburi”, lembra.

Ele teve uma fratura de fêmur no quadril e passou por um longo tratamento. “Foram seis meses de recuperação, em que usei prótese externa e fixador externo. Fiquei sem andar durante vários dias e internado por quase 40 dias. Depois, fiz hidroterapia, fisioterapia, musculação para recuperar musculatura e o peso…Tive sequelas permanentes, porque eu tive uma redução de um membro para o outro devido a uma lesão de ciático muito forte, com fratura no plantar do pé esquerdo e também do fêmur. Infelizmente, é uma sequela que eu vou carregar para o resto da minha vida, que me limita de algumas atividades físicas, como correr e jogar futebol, mas, felizmente, academia, caminhada, natação são atividades que posso realizar”, conta.

Acidentes de trânsito no Brasil geram um custo de R$ 50 bilhões por ano

De janeiro a agosto de 2024, o custo das internações por acidentes de trânsito no Espírito Santo foi de cerca de R$ 12 milhões, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH). Mesmo com as informações ainda sendo levantadas para o restante do ano passado, o número já impressiona ao chegar perto do que foi o total em 2023, quando as internações custaram R$ 15,8 milhões ao Estado.