BMW lança o elétrico i4 no Brasil com duas versões e até 544 cv de potência

O i4 ganhou uma nova grade frontal e lanternas traseiras com tecnologia BMW laserlight e novo layout interno de luzes Crédito: BMW/Divulgação

Recentemente atualizado na Europa, o novo BMW i4 acaba de chegar ao Brasil. O gran coupé da marca alemã ganhou atualizações tanto no exterior quanto no interior. Por fora, os daylights ganham um design novo na vertical. Além disso, o i4 ganhou uma nova grade frontal e lanternas traseiras com tecnologia BMW laserlight e novo layout interno de luzes.

No interior, o destaque fica para o novo volante, que tem base plana e marcação 12 horas para reforçar a pegada esportiva do modelo na versão M50. Ainda há acabamento em fibra de carbono na versão M50 e novo design das saídas de ar-condicionado. O sistema operacional BMW 8.5 que está ainda mais intuitivo e com uma interface aprimorada.

Versões e preços

BMW i4 eDrive40 M Sport - R$ 581.950

- R$ 581.950 BMW i4 M50 xDrive - R$ 674.950

Motorização

O novo BMW i4 também é equipado com uma tecnologia que possibilita recargas ultrarrápidas de até 200kW em ambas as versões Crédito: BMW/Divulgação

A versão eDrive40 M Sport tem 340cv de potência (250kW) e 430Nm de torque instantâneo. Com esse conjunto, acelera de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e tem bateria de 81,3 kWh, que proporcionam até 399 quilômetros de alcance no PBEV.

Já a versão M50 tem como foco os clientes que procuram um desempenho mais esportivo. São 544cv (400kW) de potência e 795 Nm de torque imediato. Com esse conjunto, a versão M50 acelera de 0 a 100km/h em 3,9 segundos, mesmo tempo do BMW M3. A bateria tem os mesmos 81,3 kWh de capacidade da versão eDrive40 e rende até 405 quilômetros de alcance, de acordo com o Inmetro.

O novo BMW i4 também é equipado com uma tecnologia que possibilita recargas ultrarrápidas de até 200kW em ambas as versões. Esse modo permite carregar até 80% da bateria em 30 minutos. O BMW i4 vem com dois carregadores de fábrica: um BMW Wallbox essential com capacidade máxima de carga de 22kW e um Flexible Fast Charger com capacidade máxima de carga de 11kW.

Por dentro, o BMW i4 é equipado com o BMW Live Cockpit Professional, uma tela curvada composta por duas telas, uma de 12,3” para o painel de instrumentos e outra de 14,9” para a multimídia, o conjunto roda o novo Sistema Operacional 8.5 e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva.

A abertura do porta-malas se dá através da aproximação do pé no para-choque traseiro Crédito: BMW/Divulgação

No quesito conectividade, o novo BMW i4 conta com o BMW ConnectedDrive, que fornece serviços como: Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos, além de serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo e enviar destinos direto ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones com a preparação para Apple CarPlay e Android Auto.

A tecnologia chamada de BMW IconicSounds Electric também está presente no BMW i4. A função inclui trilhas personalizáveis compostas pelo renomado Hans Zimmer para proporcionar ainda mais conexão emocional entre os ocupantes e o veículo.

Entre os equipamentos disponíveis, destaque para os faróis Full LED adaptativos; sistemas Parking Assistant Plus e Reversing Assist (refaz em marcha a ré nos últimos 50 metros percorridos pelo veículo); ar-condicionado com controle digital automático de três zonas, BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave. Além disso, a abertura do porta-malas se dá através da aproximação do pé no para-choque traseiro).

O veículo também possui o Driving Assistant Professional (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções). O sistema de som é da Harman Kardon com 17 alto-falantes e 535W de potência.

O BMW i4 possui um assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos Crédito: BMW/Divulgação

Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), sistema testado e desenvolvido pelo time da engenharia da empresa no Brasil por meio de uma parceria com a equipe global, sediada na Alemanha, capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista. O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis.

O novo BMW i4 já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil nas versões eDrive40 e M50 em sete opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Cinza Brooklyn, Verde Cape York, Azul Portimão e Vermelho Fire) e cinco opções de acabamento interno para a versão eDrive40 (Couro Vernasca Preto/Preto, Couro Vernasca Preto com detalhes vermelhos, Couro Vernasca Mocha/Preto, Couro Vernasca Preto/Preto com costura azul, Couro Vernasca Oyster/Preto) e duas opções para versão M50 (Couro Vernasca Preto/Preto com costura azul e Couro Vernasca Preto com detalhes vermelhos).