Audi confirma a chegada do novo A6 e-tron, modelo 100% elétrico da marca

O A6 e-tron mede 4.928 milímetros de comprimento e 2.137 milímetros de largura, com uma distância entre eixos de 2.946 milímetros Crédito: Audi/Divulgação

A Audi do Brasil confirma a chegada do inédito Audi A6 e-tron ao país. O novo modelo 100% elétrico é o segundo construído na Plataforma Elétrica Premium (PPE) e possui uma nova bateria que oferece uma autonomia total de 445 quilômetros, de acordo com o Inmetro, e carregamento de 10% a 80% 21 minutos. Além disso, o modelo se tornou o veículo mais aerodinâmico da história da fabricante, com coeficiente de arrasto (Cd) de 0,21.

Além disso, o novo modelo é também o primeiro da plataforma com um conceito de piso plano. O A6 e-tron possui espelhos externos virtuais, teto de vidro panorâmico que se torna opaco com o toque de um botão e argolas iluminadas na parte traseira. Ele mede 4.928 milímetros de comprimento e 2.137 milímetros de largura, com uma distância entre eixos de 2.946 milímetros. O modelo Sportback tem 1.487 milímetros de altura.



Sobre a tecnologia de iluminação, os faróis e lanternas têm um design tridimensional e oferecem assinaturas de luzes digitais, unindo os mundos físico e digital. Na frente, a família Audi A6 e-tron oferece luzes diurnas digitais com tecnologia Matrix LED como opção, bem como luzes traseiras LED digitais.

O novo modelo 100% elétrico é o segundo construído na Plataforma Elétrica Premium (PPE) Crédito: Audi/Divulgação

A tecnologia usada também define novos padrões em termos de individualização: com oito assinaturas de luzes digitais nas luzes diurnas recém-projetadas dos faróis Matrix LED, os motoristas podem personalizar o A6 e-tron. Um destaque particular do novo Audi A6 e-tron é a iluminação das quatro argolas na traseira.

Destaque para a aerodinâmica

A aerodinâmica sempre desempenhou um papel fundamental na trajetória de sucesso da Audi. Em 1967, o NSU Ro 80 tinha uma carroceria aerodinâmica com um Cd de 0,35. A terceira geração do Audi 100, lançada em 1982, ostentava um Cd de 0,30. Logo em seguida, a terceira geração do Audi 80 honrou esse legado com um Cd de 0,29.

Agora, o Audi A6 e-tron escreve um novo capítulo nessa trajetória com o recorde de 0,21 de coeficiente de arrasto, tornando-se o veículo mais aerodinâmico da história da fabricante.

Um destaque particular do novo Audi A6 e-tron é a iluminação das quatro argolas na traseira Crédito: Audi/Divulgação