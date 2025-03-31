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Nova bateria

Audi confirma a chegada do novo A6 e-tron, modelo 100% elétrico da marca

Veículo possui uma bateria que oferece autonomia total de 445 quilômetros, de acordo com o Inmetro, e carregamento de 10% a 80% em 21 minutos

Publicado em 31 de Março de 2025 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2025 às 08:00
Audi A6 e-tron
O A6 e-tron mede 4.928 milímetros de comprimento e 2.137 milímetros de largura, com uma distância entre eixos de 2.946 milímetros Crédito: Audi/Divulgação
A Audi do Brasil confirma a chegada do inédito Audi A6 e-tron ao país. O novo modelo 100% elétrico é o segundo construído na Plataforma Elétrica Premium (PPE) e possui uma nova bateria que oferece uma autonomia total de 445 quilômetros, de acordo com o Inmetro, e carregamento de 10% a 80% 21 minutos. Além disso, o modelo se tornou o veículo mais aerodinâmico da história da fabricante, com coeficiente de arrasto (Cd) de 0,21.
Além disso, o novo modelo é também o primeiro da plataforma com um conceito de piso plano. O A6 e-tron possui espelhos externos virtuais, teto de vidro panorâmico que se torna opaco com o toque de um botão e argolas iluminadas na parte traseira. Ele mede 4.928 milímetros de comprimento e 2.137 milímetros de largura, com uma distância entre eixos de 2.946 milímetros. O modelo Sportback tem 1.487 milímetros de altura.
Sobre a tecnologia de iluminação, os faróis e lanternas têm um design tridimensional e oferecem assinaturas de luzes digitais, unindo os mundos físico e digital. Na frente, a família Audi A6 e-tron oferece luzes diurnas digitais com tecnologia Matrix LED como opção, bem como luzes traseiras LED digitais.
Audi A6 e-tron
O novo modelo 100% elétrico é o segundo construído na Plataforma Elétrica Premium (PPE) Crédito: Audi/Divulgação
A tecnologia usada também define novos padrões em termos de individualização: com oito assinaturas de luzes digitais nas luzes diurnas recém-projetadas dos faróis Matrix LED, os motoristas podem personalizar o A6 e-tron. Um destaque particular do novo Audi A6 e-tron é a iluminação das quatro argolas na traseira.

Destaque para a aerodinâmica

A aerodinâmica sempre desempenhou um papel fundamental na trajetória de sucesso da Audi. Em 1967, o NSU Ro 80 tinha uma carroceria aerodinâmica com um Cd de 0,35. A terceira geração do Audi 100, lançada em 1982, ostentava um Cd de 0,30. Logo em seguida, a terceira geração do Audi 80 honrou esse legado com um Cd de 0,29.
Agora, o Audi A6 e-tron escreve um novo capítulo nessa trajetória com o recorde de 0,21 de coeficiente de arrasto, tornando-se o veículo mais aerodinâmico da história da fabricante. 
Audi A6 e-tron
Um destaque particular do novo Audi A6 e-tron é a iluminação das quatro argolas na traseira Crédito: Audi/Divulgação
O lançamento acontecerá no segundo semestre deste ano, quando o modelo chegará à rede de concessionárias autorizadas da marca no país, acompanhado de todas as informações que a montadora ainda não divulgou, como o preço.

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