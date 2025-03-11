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Nissan encerra produção do GT-R, carro mais icônico de sua história

O carro se transformou no modelo mais respeitado da marca japonesa, com números de desempenho comparáveis aos de esportivos de marcas premium europeias

Publicado em 11 de Março de 2025 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2025 às 16:26
Nissan GT-R
As diferentes gerações do Nissan GT-R, que começou com o Skyline, primeiro modelo a receber a sigla GT-R, em 1969 Crédito: Nissan/Divulgação
Chega ao fim a trajetória do Nissan GT-R. O carro que resistiu a seguidas crises da montadora japonesa deixa o mercado sem anunciar um sucessor. O motivo do encerramento da produção está na idade do projeto. A geração atual foi lançada em 2007 como linha 2008, não sendo possível adequá-la aos novos tempos, que exigem avanços em segurança e eficiência energética.
Apelido de "Godzilla", o cupê tem suas últimas unidades comercializadas no Japão, após deixar de ser vendido em outros países. O motor 3.8 V6 biturbo tem 600 cv na versão Nismo, que foi atualizada em 2024.
O primeiro modelo a receber a sigla GT-R foi o Skyline, em 1969. Ao longo dos anos, a Nissan manteve essa configuração como a mais esportiva da linha, o que a consolidou como um ícone da indústria automotiva japonesa.
O carro se transformou no modelo mais respeitado da marca japonesa, com números de desempenho comparáveis aos de esportivos de marcas premium europeias. Ao mesmo tempo, preservou a simplicidade de um modelo convencional, sem muitos recursos tecnológicos. O nome Skyline foi abandonado na linha 2008, após cinco gerações. Desde então, a sigla GT-R passou a ser o nome do carro.
Nissan GT-R
Apelido de "Godzilla", o cupê tem suas últimas unidades comercializadas no Japão Crédito: Nissan/Divulgação
Esperava-se que o fim da produção seria acompanhado pelo anúncio de uma nova geração eletrificada e com linhas inspiradas no conceito Hyper Force, apresentado na edição 2023 do Salão de Tóquio. O protótipo trouxe contornos que remetem ao GT-R, mas com estilo futurista e motorização 100% elétrica.
Entretanto, a montadora japonesa passa por um período conturbado. O ano começou com a expectativa de uma fusão com a Honda, o que formaria um grupo industrial avaliado em, aproximadamente, R$ 350 bilhões.

Novo CEO

No dia 13 de fevereiro, foi anunciado o encerramento das negociações. As empresas não chegaram a um acordo. Há duas semanas, surgiu uma nova possibilidade para a Nissan. A montadora pode receber um aporte financeiro da Tesla, tema que está sendo tratado em segredo pelas marcas.
Nesta terça-feira (11), a empresa anunciou o atual diretor de planejamento, Ivan Espinosa, como novo CEO a partir de 1º de abril, substituindo Makoto Uchida. Poucas semanas após a montadora descartar um plano de fusão com a rival Honda Motor.
No Brasil, a fabricante prepara o lançamento da segunda geração do SUV compacto Kicks, que vai conviver com o modelo antigo. O lançamento ocorre neste ano, e o novo modelo será equipado com motor 1.0 turbo flex. A marca terá ainda um terceiro utilitário esportivo nacional, que deve estrear em 2026.
Com informações da Agência Folhapress.

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