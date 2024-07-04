Segurança foi morto por discussão banal em casa de eventos de Linhares

Rafael de Brito Chaves tinha 26 anos e fazia a segurança no local. Ele morreu após ser atingido no tórax Crédito: Reprodução

A Polícia Civil concluiu a investigação da morte do segurança Rafael de Brito Chaves, ocorrida na noite do dia 10 de julho de 2022. A vítima foi morta com um tiro após uma confusão dentro de um bar no bairro Interlagos , em Linhares , no Norte do Estado. Segundo a corporação, o crime foi motivado por uma discussão banal que aconteceu dentro do local.

Durante as investigações, dois suspeitos do crime foram presos. Um deles foi Jonathan Lopes, conhecido como "Bombom", que, de acordo com a polícia, teria dado fuga para o autor do crime. Outro indivíduo, identificado como Ademar Bonde Fialho Filho, teria tramado o crime.

Agora, a polícia faz buscas pelo paradeiro de Cristiano Pereira, o JP, que foi o autor do disparo que atingiu Rafael. Ele está foragido, com mandado de prisão em aberto.

Cristiano Pereira, vulgo JP, está foragido e é procurado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A corporação solicitou apoio da população para encontrar o indivíduo. "Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, basta ligar para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é totalmente garantido e a população ajuda a Polícia Civil a elucidar crimes e a prender criminosos", acrescentou.

O crime

Tudo começou quando duas pessoas foram colocadas para fora do estabelecimento pela equipe de segurança. Segundo a Polícia Civil, os dois indivíduos expulsos do bar estariam envolvidos no crime. Eles teriam tramado a vingança no lado de fora do bar.

Fachada do bar onde ocorreu a confusão em Linhares Crédito: Heber Thomaz

Um policial militar que estava no local, conseguiu visualizar que Ademar estava armado e o enquadrou imediatamente, o prendendo e apreendo a arma de fogo. JP, por sua vez, estava com outra arma de fogo e começou a efetuar disparos que acertaram a vítima. Após o fato, Bombom deu fuga para JP.