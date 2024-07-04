Motorista que matou idosa atropelada no ES é indiciada por homicídio culposo

Local do acidente em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em entrevista para A Gazeta, o delegado responsável pelo caso, Hédson Felix, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, disse que aguardava pelo laudo do freio do veículo, um Hyundai HB20 branco, já que em um primeiro momento, a motorista relatou em depoimento que o automóvel tinha perdido o freio. No entanto, a vistoria apontou que não havia problemas mecânicos.

“Neste período nós ouvimos várias testemunhas, inclusive uma que presenciou, a senhora que estava junto da motorista. Solicitamos laudo pericial no local do acidente e também no veículo, porque em um primeiro momento, ela disse que o carro voltou em marcha ré e não tinha freio. O laudo apontou que estava tudo normal e, na verdade, houve imprudência, imperícia e negligência. A vítima estava sob a calçada. Concluímos que ela praticou homicídio culposo, quando não há intenção de matar”, afirmou o delegado.

O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e o caso segue em análise pelo órgão, que vai decidir se apresenta denúncia ou não. A pena máxima para o crime é de até 3 anos, mas pode ser aumentada se houver o entendimento de que existem elementos qualificadores de crime agravado.