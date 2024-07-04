Motorista que matou idosa atropelada no ES é indiciada por homicídio culposo

A Polícia Civil concluiu nesta semana o inquérito do caso da motorista do carro que atropelou e matou Maria da Penha Zen Zonta, de 71 anos, em março deste ano, no bairro Santa Cecília, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Isabel Soares Barcelos foi indiciada pelo crime de homicídio culposo – quando não há intenção de matar, mas aconteceu devido a uma imprudência.
Em entrevista para A Gazeta, o delegado responsável pelo caso, Hédson Felix, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, disse que aguardava pelo laudo do freio do veículo, um Hyundai HB20 branco, já que em um primeiro momento, a motorista relatou em depoimento que o automóvel tinha perdido o freio. No entanto, a vistoria apontou que não havia problemas mecânicos.
“Neste período nós ouvimos várias testemunhas, inclusive uma que presenciou, a senhora que estava junto da motorista. Solicitamos laudo pericial no local do acidente e também no veículo, porque em um primeiro momento, ela disse que o carro voltou em marcha ré e não tinha freio. O laudo apontou que estava tudo normal e, na verdade, houve imprudência, imperícia e negligência. A vítima estava sob a calçada. Concluímos que ela praticou homicídio culposo, quando não há intenção de matar”, afirmou o delegado.
O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e o caso segue em análise pelo órgão, que vai decidir se apresenta denúncia ou não. A pena máxima para o crime é de até 3 anos, mas pode ser aumentada se houver o entendimento de que existem elementos qualificadores de crime agravado.
Isabel vai responder ao caso em liberdade, já que não houve configuração de estado de flagrante, explicou Felix. No momento do acidente, ela permaneceu no local e ajudou a prestar socorro à vítima. A reportagem tenta contato com a motorista, e este espaço está aberto para manfestação dela.