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Bairro Areinha

Serralheiro é assassinado com tiros na cabeça após perseguição em Viana

Lazaro Gomes Rangel, de 21 anos, foi assassinado no quintal de uma residência após fugir e ser perseguido por criminosos armados na manhã desta quinta-feira (4)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

04 jul 2024 às 13:27

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 13:27

Lazaro Gomes Rangel foi encontrado sem vida no quintal de uma residência após ter sido perseguido por dois suspeitos na manhã desta quinta-feira (9)
Lazaro Gomes Rangel foi encontrado sem vida no quintal de uma residência após ter sido perseguido por dois suspeitos na manhã desta quinta-feira (9) Crédito: Divulgação/Caíque Verli
Um serralheiro de 21 anos foi morto após ser baleado na cabeça durante uma perseguição no bairro Areinha, em Viana, na manhã desta quinta-feira (9). O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local do crime e apurou que Lazaro Gomes Rangel não era morador na região e estava visitando parentes quando foi surpreendido por criminosos armados.
Conforme o apurado pela reportagem, Lazaro estava em uma rua do bairro quando dois suspeitos armados chegaram em uma moto e passaram a ameaçar o jovem. Para tentar fugir, o serralheiro entrou no quintal de uma casa, mas os criminosos o perseguiram e entraram na residência.
Os criminosos dispararam contra Lazaro, que morreu no local do crime. A perícia da Polícia Científica informou à reportagem da TV Gazeta que o jovem faleceu com quatro tiros na cabeça. O serralheiro deixou dois filhos.
Nenhum suspeito do crime foi preso. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber se há mais detalhes sobre o assassinato, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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