Serralheiro é assassinado com tiros na cabeça após perseguição em Viana

Lazaro Gomes Rangel foi encontrado sem vida no quintal de uma residência após ter sido perseguido por dois suspeitos na manhã desta quinta-feira (9) Crédito: Divulgação/Caíque Verli

Um serralheiro de 21 anos foi morto após ser baleado na cabeça durante uma perseguição no bairro Areinha, em Viana, na manhã desta quinta-feira (9). O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local do crime e apurou que Lazaro Gomes Rangel não era morador na região e estava visitando parentes quando foi surpreendido por criminosos armados.

Conforme o apurado pela reportagem, Lazaro estava em uma rua do bairro quando dois suspeitos armados chegaram em uma moto e passaram a ameaçar o jovem. Para tentar fugir, o serralheiro entrou no quintal de uma casa, mas os criminosos o perseguiram e entraram na residência.

Os criminosos dispararam contra Lazaro, que morreu no local do crime. A perícia da Polícia Científica informou à reportagem da TV Gazeta que o jovem faleceu com quatro tiros na cabeça. O serralheiro deixou dois filhos.

Nenhum suspeito do crime foi preso. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber se há mais detalhes sobre o assassinato, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.