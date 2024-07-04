Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de idoso em hospital do ES

Caio da Silva Estevão Batista, uma das lideranças do bairro Jaburo, foi preso pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O caso aconteceu na madrugada em 25 de junho de 2023, um dia marcado por um intenso tiroteio na Avenida Leitão da Silva, que durou mais de uma hora.

Além disso, conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Caio é apontado com uma das lideranças do bairro Jaburu.

Nesta quinta-feira, durante a ação da Polícia Militar na região, criminosos atiraram contra os agentes de segurança durante uma tentativa de fuga. Ninguém ficou ferido e somente Caio foi preso.

Segundo o aspirante Galon, da Polícia Militar, criminosos do Morro do Jaburu realizaram disparos contra os policiais militares na manhã desta quinta-feira. Neste momento, os militares subiram a região e, foi possível identificar, entre os homens que estava com armas de fogo, Caio da Silva Estevão Batista isolado.

Os policiais tentaram acompanhá-lo e ele entrou em uma casa. Os agentes pediram a dona do imóvel, que seria mãe do criminoso, para liberar a entrada dos militares, o que ela fez. Ao ser abordado dentro da residência, o homem deu outro nome, mas, em buscas no sistema da Polícia Militar, a foto que constava era uma pessoa com outra fisionomia. Novamente, ele foi questionado sobre sua identidade, foi quando passou o nome correto.

Caio tinha um mandado de prisão em aberto por um homicídio na Serra. No entanto, em pesquisas com seu nome no Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi possível encontrar um mandado de prisão pela morte do idoso internado no hospital e um processo pelo mesmo crime

Durante a prisão, Caio não apresentou resistência. Ele foi levado à Delegacia Regional de Vitória para ser ouvido pelo delegado de plantão. Até às 18h24 desta quinta-feira, a Polícia Civil ainda não havia respondido sobre sua autuação.

Indiciamento

As investigações levaram até o autor do disparo que atingiu o paciente. Foi da arma de Guilherme de Oliveira Florentino, vulgo Gui Capeta, de 22 anos, preso em Aracruz , que saiu o tiro. Segundo a polícia, ele não é só o responsável pelo disparo como, também, por ordenar os ataques na data do tiroteio.

Os presos são:

Presos por envolvimento em morte de paciente

Guilherme de Oliveira Florentino, vulgo Gui capeta, 22 anos. Foi da arma dele que saiu o tiro que matou o paciente internado. Ele foi preso em Aracruz; Weverton Souza Mendes, vulgo Gordelas, 22 anos. Preso em Vitória; Marcelo Henrique Guimarães Regis dos Santos, 19 anos. Preso em Vitória; Caio da Silva Estevão Batista, 26 anos. Preso em Vitória.



Os foragidos são:

Suspeitos de envolvimento na morte de paciente em hospital estão foragidos

Julio Cesar Bispo Pires, 21 anos; Hykelmy Ribeiro de Souza, 19 anos; Paulo Henrique Pereira da Silva Chacrinha, 24 anos.

Morte de adolescente motivou tiroteio

Minutos antes da madrugada de tiros e incêndios, o jovem de 16 anos, Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, foi morto após ser espancado. A morte do jovem, que teve o corpo encontrado na escadaria de Gurigica, incentivou todas as ocorrências daquela noite de terror, conforme a Polícia Civil.

O assassinato ainda é investigado. "Investigação do adolescente morto tem duas linhas: uma que teria sido os traficantes e outra, mais fraca, que seria policiais militares", contou o chefe da DHPP.

O delegado Marcelo Cavalcanti explica que não está excluída a possibilidade que o próprio Guilherme - que ordenou os ataques da madrugada - seja responsável pelo espancamento do adolescente.

Com a morte de Carlos Eduardo, começou uma confusão provocada pelos criminosos que tentaram queimar um carro na Avenida Leitão da Silva. Uma viatura da Polícia Militar estava no local e evitou o crime. Neste momento, os traficantes recuaram para o Morro do Jaburu e começaram a atirar contra os militares, que procuram abrigo.

Esses disparos, que começaram por volta das 23h30 do dia 24 de junho, adentrou a madrugada do dia seguinte. Por volta das 3h25, o hospital acionou a guarnição afirmando que um paciente havia sido alvejado.

O delegado explicou que, durante o tiroteio, havia três pontos de disparos no Morro do Jaburu: dois próximo ao hospital onde o paciente foi baleado e um próximo a Avenida Vitória.

Ainda durante o tiroteio, um grupo de criminosos desceu até a rua Carlos Alves (veja vídeo abaixo) e tentaram parar os veículos que passavam na Avenida Vitória. Dois deles conseguiram incendiar uma caminhonete Hilux.

Investigação desafiadora

Para o delegado Marcelo Cavalcanti, as investigações daquela madrugada do dia 25 de junho foram uma das mais desafiadoras nos 11 anos de trabalho com homicídios.

"Com a ajuda da polícia científica, identificamos a trajetória não só o local que o Daniel foi atingido, mas outros pontos. Nesses locais foram recolhidas cápsulas e foram identificas seis armas, e apreendemos três. Uma delas, apreendida em Aracruz, pertencia a Guilherme", explicou o delegado.