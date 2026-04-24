Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus

A rodovia Othovarino Duarte Santos será totalmente interditada na próxima segunda (27) e terça-feira (28), em Guriri, litoral de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o bloqueio ocorre por causa do corte do asfalto e da abertura de valas para colocação de manilhas para drenagem das águas pluviais.
O tráfego ficará interrompido nos dois sentidos Guriri/São Mateus no trecho entre o motel e o Hospital Roberto Silvares, podendo se estender por mais um dia, se necessário. Durante a interdição, os motoristas deverão desviar pelo bairro Aviação. Quem sai de Guriri, quando chegar no bairro Pedra D’Água, terá que entrar à direita na Avenida Amocim Leite e passar pelo bairro Aviação. Já quem sai do Centro em direção ao balneário deverá entrar à esquerda, passar pelo bairro Aviação e sair na Ponte Pedra D’Água.
A obra faz parte da duplicação da via, que integra um projeto maior de melhorias entre Guriri e a BR-101, com cerca de 12 quilômetros de extensão. O investimento ultrapassa R$ 92 milhões, e a previsão de conclusão é dezembro de 2026.