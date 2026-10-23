Homem morre e outra pessoa fica ferida em acidente na BR 101 em Cachoeiro

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR 101, nesta sexta-feira (23), no trecho de Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, as duas vítimas estavam na motocicleta. O homem de 56 anos morreu no local, enquanto a outra pessoa foi socorrida e encaminhada a um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.





No carro estavam um homem e um adolescente, que não ficaram feridos. Segundo relatos, o motorista teria ido buscar o filho em Guarapari e retornava para Cachoeiro de Itapemirim quando ocorreu o acidente.





De acordo com a Polícia Militar, o trânsito seguia liberado nos dois sentidos da rodovia, com orientação dos agentes e o motorista do carro seria submetido ao teste do bafômetro.