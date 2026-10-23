Mulher Segura: veja como funciona o monitoramento que alerta vítima sobre agressor no ES

Um celular passou a acompanhar uma moradora do Espírito Santo sempre que ela sai de casa. Entregue pelo Programa Mulher Segura, o aparelho monitora a distância entre a vítima de violência doméstica e o ex-companheiro, que usa tornozeleira eletrônica. Se ele se aproximar, os dois recebem alertas, e policiais da Central de Monitoramento Eletrônico são avisados.





“Hoje eu me sinto bem mais tranquila. Com a medida protetiva normal, ele tinha ali uma medida, mas era um papel. Com o botão [telefone], se ele violar, a Justiça fica sabendo”, relata a mulher, que terá a identidade preservada por segurança.





Ela conta que viveu um relacionamento de quatro anos marcado por agressões, separações e reconciliações. Segundo a vítima, o ex-companheiro prometia mudar, mas os episódios de violência voltavam a se repetir. Ao longo desse período, ela também perdeu duas gestações.





Uma das agressões foi praticada dentro de casa, na presença dos filhos. A mulher relata que foi agarrada pelo homem enquanto estava no sofá e que as crianças tentaram defendê-la. Em seguida, afirma, foi jogada de uma altura de aproximadamente cinco metros.