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Norte do ES

Delegacia de Linhares ganha sala para acolher mulheres vítimas de violência

Sala Marias oferece mais privacidade às vítimas e aos filhos; policiais também receberam capacitação para orientar e encaminhar mulheres à rede de atendimento

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 18:36

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

15 out 2026 às 18:36
Linhares inaugura espaço para mulheres e famílias vítimas de violência
Linhares inaugura espaço para acolher mulheres e famílias vítimas de violência no momento da denúncia Divulgação | Sesp

A Delegacia Regional de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ganhou nesta quinta-feira (15) uma Sala Marias, destinada ao atendimento humanizado de mulheres em situação de violência doméstica. Presente em outras 16 delegacias no Estado, a estrutura busca acolher as vítimas e seus filhos com mais privacidade e tranquilidade.


Os policiais civis que atuam nos plantões também passaram por capacitação para orientar as mulheres sobre seus direitos e os serviços disponíveis. A preparação busca ainda facilitar o encaminhamento das vítimas à rede de atendimento, que inclui os serviços municipais de assistência social e os Centros Margaridas, da Secretaria de Estado das Mulheres.


A delegada Michele Meira, gerente de Proteção à Mulher da Sesp, destacou a importância de espaços de acolhimento para comper o ciclo da violência doméstica. 


“Uma mulher que sofre violência é uma mulher fragilizada, que muitas vezes perde a confiança em si mesma e nas pessoas ao redor. Promover espaços humanizados de acolhimento é o primeiro passo para ajudar esta pessoa a superar o momento difícil e quebrar o ciclo da violência”, afirmou.


A iniciativa é da Gerência de Proteção à Mulher (GPM), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em parceria com outros órgãos e entidades privadas.

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