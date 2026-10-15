Delegacia de Linhares ganha sala para acolher mulheres vítimas de violência

A Delegacia Regional de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ganhou nesta quinta-feira (15) uma Sala Marias, destinada ao atendimento humanizado de mulheres em situação de violência doméstica. Presente em outras 16 delegacias no Estado, a estrutura busca acolher as vítimas e seus filhos com mais privacidade e tranquilidade.





Os policiais civis que atuam nos plantões também passaram por capacitação para orientar as mulheres sobre seus direitos e os serviços disponíveis. A preparação busca ainda facilitar o encaminhamento das vítimas à rede de atendimento, que inclui os serviços municipais de assistência social e os Centros Margaridas, da Secretaria de Estado das Mulheres.





A delegada Michele Meira, gerente de Proteção à Mulher da Sesp, destacou a importância de espaços de acolhimento para comper o ciclo da violência doméstica.





“Uma mulher que sofre violência é uma mulher fragilizada, que muitas vezes perde a confiança em si mesma e nas pessoas ao redor. Promover espaços humanizados de acolhimento é o primeiro passo para ajudar esta pessoa a superar o momento difícil e quebrar o ciclo da violência”, afirmou.





A iniciativa é da Gerência de Proteção à Mulher (GPM), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em parceria com outros órgãos e entidades privadas.