AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Violência doméstica

Filho agride mãe e ameaça matar os pais após briga por dinheiro em São Mateus

Homem de 26 anos foi encontrado com outro suspeito na casa do casal horas depois da primeira ocorrência; os dois foram autuados e encaminhados ao CDP

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 12:05

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

14 out 2026 às 12:05

Uma mulher de 51 anos foi agredida e ameaçada de morte pelo filho, de 26, durante um desentendimento por dinheiro na madrugada de terça-feira (13), no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O marido dela, de 55 anos, também foi ameaçado e ficou ferido ao tentar proteger a esposa. David Ferreira Nunes foi preso em flagrante horas depois, quando voltou à residência acompanhado de outro homem, de 24 anos.


Segundo a Polícia Militar, o pai sofreu ferimentos no rosto e na cabeça durante a briga. Ele conseguiu afastar o filho com uma vassoura, e o jovem deixou o local fazendo ameaças de morte. Naquele momento, ele não foi localizado.


No início da manhã, a Guarda Civil Municipal foi acionada novamente para atender a uma ocorrência na casa do casal. Os agentes encontraram David e Matheus Pereira dos Santos Silva na sala da residência, após os dois arrombarem o cadeado do portão. Conforme a ocorrência, eles resistiram à abordagem, apresentaram comportamento agressivo e fizeram ameaças. Matheus ainda atingiu com a cabeça o rosto de um guarda, provocando um corte no lábio.


Os dois foram levados para atendimento médico e, depois, encaminhados à delegacia.

Polícia Civil informou que David foi autuado por ameaça qualificada e lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, além de ameaça e desacato. Matheus foi autuado por lesão corporal contra agentes, ameaça e desacato. Ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Veja Também 

Acidente aconteceu ES 249, na tarde de domingo (11)

Acidente com caminhonete mata homem e deixa 4 feridos em São Mateus

Bebê sofre queimadura grave em acidente com café quente em São Mateus

Bebê de 11 meses sofre queimaduras graves com café em São Mateus

Ambulância do Samu

Colisão entre dois carros deixa quatro feridos na BR 101 em São Mateus

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus ES Norte Agressão Polícia Civil Polícia Militar Guarda Municipal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No sentido da leitura: Pazolini, Luciano Pingo e Ricardo Ferraço
Vazamentos na base do governo: ex-prefeito que foi do MDB declara apoio a Pazolini
Aula de informática no Senac
Unidade Móvel do Senac oferece 460 vagas em cursos de graça no sul do ES
Vereador Renzo Mendes foi candidato a deputado federal e ficou na primeira suplência do Podemos
Vereadores de Vila Velha criam o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados