Colisão entre dois carros deixa quatro feridos na BR 101 em São Mateus

Um acidente entre dois carrosdeixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (11), no km 59 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia no estado, o trânsito ficou interditado no local por cerca de 40 minutos.





Ainda de acordo com a concessionária, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e pelo Corpo de Bombeiros. Os quatro feridos foram encaminhados ao hospital.





Até a última atualização desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.





Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.