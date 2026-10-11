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Em Ibatiba

Motorista morre em colisão entre caminhonete e carro na BR 262

Publicado em

11 out 2026 às 19:02
Homem morre em acidente entre carros na BR 262, em Ibatiba
Franklin Stork morre em acidente entre carros na BR 262, em Ibatiba Leitor A Gazeta | Acervo pessoal

Um homem de 47 anos, identificado como Franklin Stork, morreu em um acidente entre dois veículos no km 181 da BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou a morte no local.


De acordo com a PFR, Franklin dirigia uma caminhonete branca, que se envolveu em uma colisão com um Volkswagen T-Cross cinza. O motorista do T-Cross, de 48 anos, ficou ferido e foi levado ao Hospital de Ibatiba.


A dinâmica da colisão não foi divulgada. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Acidente

Colisão entre dois carros deixa quatro feridos na BR 101 em São Mateus

Publicado em 11/10/2026 às 19:45

Um acidente entre dois carrosdeixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (11), no km 59 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia no estado, o trânsito ficou interditado no local por cerca de 40 minutos.


Ainda de acordo com a concessionária, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e pelo Corpo de Bombeiros. Os quatro feridos foram encaminhados ao hospital.


Até a última atualização desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.


Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.

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Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Acidente

Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul

Publicado em 11/10/2026 às 18:55
Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul
Segundo PM, Samu/192 constatou a morte no local, em Vila da Penha. Arquivo pessoal | Leitor A Gazeta

Valci Bolonha de Almeida, de 47 anos, morreu na madrugada deste domingo (11) após bater o carro que dirigia contra uma árvore na localidade de Vila da Penha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. 


Segundo a Polícia Militar, familiares relataram que ele perdeu o controle do veículo e atingiu a árvore. Pessoas estavam no local e retiraram a vítima do carro antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que constatou a morte.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul. O corpo de Valci foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Bairro Santana

Militar da reserva está entre os baleados em bar de Cariacica

Publicado em 11/10/2026 às 15:42

Um militar da reserva está entre os dois homens baleados enquanto conversavam em um bar no bairro Santana, em Cariacica, na tarde de sábado (10). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.


Segundo a corporação, as vítimas foram levadas em veículos particulares ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Em seguida, foram transferidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi localizado.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3.069: confira os números sorteados neste domingo (11)

Publicado em 11/10/2026 às 11:03
Sorteio da Mega-Sena 3.069

A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (11) as seis dezenas da Mega-Sena, com prêmio de R$ 112 milhões. Os números que saíram pelo concurso 3.069 foram:


47 - 05 - 22 - 44 - 57 - 19


Ninguém acertou as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 150 milhões para o próximo sorteio.


Cinco apostas do Espírito Santo faturaram mais de R$ 26 mil cada uma. Veja mais detalhes aqui.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente doméstico

Bebê de 11 meses sofre queimaduras graves com café em São Mateus

Publicado em 10/10/2026 às 18:34
Bebê sofre queimadura grave em acidente com café quente em São Mateus
Divulgação | Notaer

Um acidente doméstico envolvendo queda de café quente deixou um bebê de 11 meses com queimaduras graves em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (10). A criança recebeu os primeiros atendimentos no município e foi transferida para o Hospital Estadual Infantil de Vitória, referência em casos pediátricos.


Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), o bebê sofreu queimaduras de segundo grau em 15% do corpo, na região do rosto e do tórax. 


O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para realizar a transferência do bebê para a Capital. O helicóptero Harpia 10 pousou no heliponto do Hospital da Polícia Militar, em Vitória, e o bebê foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Polícia

Dois homens são baleados enquanto conversavam em bar de Cariacica

Publicado em 10/10/2026 às 17:13

Dois homens foram baleados enquanto conversavam em um bar no bairro Santana, em Cariacicana tarde deste sábado (10)Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas é um militar da reserva. 


Ainda conforme a corporação, os homens foram socorridos em veículos particulares para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Em seguida, foram transferidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta reportagem.


(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)

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André Cypreste

Repórter / [email protected]
André Cypreste
Trânsito

Acidente deixa dois mortos e adolescente ferido em Itapemirim

Publicado em 09/10/2026 às 18:02
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Acidente em Itapemirim deixa dois mortos e adolescente de 15 anos ferido Crédito: Policia Militar 

Um grave acidente registrado no bairro Gomes, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou dois homens mortos e um adolescente de 15 anos ferido nesta sexta-feira (9). As vítimas fatais tinham 29 e 42 anos.


O adolescente foi encaminhado ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. As informações foram obtidas pela repórter Marina Venturoli.


Por causa do acidente, a pista ficou interditada e o tráfego de veículos foi interrompido. A via foi liberada por volta das 16h50.


Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Tráfico interestadual

Dupla é presa na Serra com mais de 41 kg de cocaína em motor de caminhão

Publicado em 09/10/2026 às 17:34

Dois homens foram presos em flagrante com 41,5 quilos de cocaína escondidos no motor de um caminhão, entregue como encomenda em frente à casa de um deles, na Serra, nesta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Federal (PF), que participou da ação, a dupla foi autuada por tráfico interestadual de drogas. Além da droga, três celulares também foram apreendidos. 


Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a encomenda havia saído de Rondônia. Os suspeitos foram surpreendidos pelos policiais no momento em que recebiam o motor. No momento da abordagem, os dois homens não souberam explicar por que estavam comprando um motor.


O tamanho do equipamento chamou a atenção da equipe. Os homens e o motor foram levados para a sede da Polícia Federal, onde um cão farejador indicou a presença de entorpecentes. Após a verificação, foram encontrados os 41,5 quilos de cocaína escondidos no equipamento.


A apreensão foi realizada em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), com o apoio do Grupo de Operações com Cães da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Rodovia Pedro Cola

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Publicado em 09/10/2026 às 13:35
Caminhão carregando galinhas tomba na ES 166 em Castelo
Caminhão com galinhas tomba na ES 166 em Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhão que transportava galinhas tombou às margens da ES 166, na localidade de Crimeia, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (9). Segundo informações apuradas pela Polícia Militar no local, o veículo teria apresentado falha nos freios. Não houve feridos.


O acidente aconteceu na Rodovia Pedro Cola, nas proximidades de uma ponte. De acordo com a PM, o motorista era habilitado e fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. O caminhão estava com o licenciamento em dia e não obstruía o fluxo de veículos.


Funcionários da empresa responsável realizaram a transferência da carga para outro caminhão. A remoção do veículo tombado ficou a cargo de um guincho da seguradora.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente de trabalho

Homem morre após ser atingido na cabeça por motor de veículo na Serra

Publicado em 09/10/2026 às 11:46

Um homem morreu após ser atingido na cabeça pelo motor de um veículo no bairro Jardim Tropical, na Serrana manhã de quinta-feira (8). O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente de trabalho.


O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. Segundo a Polícia Civilas circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat). 


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, a Guarda Municipal da Serra e o Corpo de Bombeiros para saber se as equipes atenderam à ocorrência e obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente, entretanto informaram que não foram acionados. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio

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