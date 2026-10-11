Motorista morre em colisão entre caminhonete e carro na BR 262

Um homem de 47 anos, identificado como Franklin Stork, morreu em um acidente entre dois veículos no km 181 da BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou a morte no local.





De acordo com a PFR, Franklin dirigia uma caminhonete branca, que se envolveu em uma colisão com um Volkswagen T-Cross cinza. O motorista do T-Cross, de 48 anos, ficou ferido e foi levado ao Hospital de Ibatiba.





A dinâmica da colisão não foi divulgada. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.