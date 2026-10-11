Veículo atinge e destrói parte do muro de escola no Ibes em Vila Velha

O muro da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Florentino Avidos, no bairro Ibes, em Vila Velha, foi parcialmente destruído após ser atingido por um veículo. Na manhã deste domingo (11), peças automotivas ainda podiam ser vistas no local.
As circunstâncias do acidente e se envolveu mais de um veículo não foram informadas. A Polícia Militar disse que não foi acionada para a ocorrência. A reportagem procurou a Guarda Municipal, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que não houve registro de vítimas nem de furtos na unidade escolar e destacou que já providencia os reparos na estrutura.
Nota
Sedu | Na íntegra
A Secretaria da Educação (Sedu) informa que o muro foi atingido em um acidente de trânsito. Não houve registro de vítimas nem de furtos na unidade escolar. Imediatamente após tomar conhecimento da ocorrência, a Sedu adotou as providências necessárias para garantir a segurança do local, com a realização de um reparo paliativo para fechar a abertura no muro. A equipe responsável já está mobilizada para executar o reparo definitivo.