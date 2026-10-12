Acidente com caminhonete mata homem e deixa 4 feridos em São Mateus

Um homem de 50 anos, identificado como Paulo Adilson Basilato, morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após a caminhonete em que estavam se envolver em um acidente na ES 249, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (11).





Uma irmã da vítima, que não estava no veículo na hora do acidente, contou que Paulo voltava de Conceição da Barra com familiares.





A dinâmica do acidente não foi informada. Segundo a Polícia Militar, duas mulheres e dois homens que também estavam na caminhonete ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares, mas já tiveram alta.