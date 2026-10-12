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Acidente com caminhonete mata homem e deixa 4 feridos em São Mateus

Uma irmã da vítima, que não estava no veículo na hora do acidente, contou que Paulo voltava de Conceição da Barra com familiares

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 11:10

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 out 2026 às 11:10
Segundo a irmã, Paulo não usava cinto de segurança no momento do acidente
Paulo Adilson Basilato, de 50 anos, morreu em acidente Arquivo da família

Um homem de 50 anos, identificado como Paulo Adilson Basilato, morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após a caminhonete em que estavam se envolver em um acidente na ES 249, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (11). 


Uma irmã da vítima, que não estava no veículo na hora do acidente, contou que Paulo voltava de Conceição da Barra com familiares.


A dinâmica do acidente não foi informada. Segundo a Polícia Militar, duas mulheres e dois homens que também estavam na caminhonete ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares, mas já tiveram alta. 

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