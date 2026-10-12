Acidente entre três carros deixa pelo menos quatro feridos em Linhares

Um acidente envolvendo três carros deixou pelo menos quatro pessoas feridas na ES 245, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (11).





Segundo a Polícia Militar, a colisão envolveu um Corolla que teria atingido um Celta e um HB20 que seguiam no sentido contrário da rodovia. Os quatro feridos estavam no HB20 e uma das vítimas ficou presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atuaram nos resgates.





Testemunhas informaram à PM que o motorista do Corolla também havia se ferido e sido socorrido por populares. No entanto, hospitais da região informaram aos policiais que não houve nenhuma entrada com aquelas características.





O motorista do Celta foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.





A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o acidente já está sendo investigado ou se depende do registro por parte de alguma das vítimas para iniciar a apuração.