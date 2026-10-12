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Acidente entre três carros deixa pelo menos quatro feridos em Linhares

Colisão envolveu Corolla, Celta e HB20 na noite de domingo (11); uma das vítimas ficou presa às ferragens

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 10:33

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 out 2026 às 10:33
Acidente aconteceu na ES 245, zona rural da cidade
Acidente envolveu três veículos Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo três carros deixou pelo menos quatro pessoas feridas na ES 245, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (11).


Segundo a Polícia Militar, a colisão envolveu um Corolla que teria atingido um Celta e um HB20 que seguiam no sentido contrário da rodovia. Os quatro feridos estavam no HB20 e uma das vítimas ficou presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atuaram nos resgates.


Testemunhas informaram à PM que o motorista do Corolla também havia se ferido e sido socorrido por populares. No entanto, hospitais da região informaram aos policiais que não houve nenhuma entrada com aquelas características.


O motorista do Celta foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. 


A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o acidente já está sendo investigado ou se depende do registro por parte de alguma das vítimas para iniciar a apuração.

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