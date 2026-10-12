O que mais levou à apreensão de jovens no ES em cinco anos

Mais da metade dos adolescentes apreendidos no Espírito Santo receberam medidas de internação por situações relacionadas ao tráfico de drogas e contra o patrimônio, sendo os principais furtos e roubos. São casos que consolidam 56,7% de todos os atos infracionais.





O dados são do Observatório Digital da Socioeducação relativo aos anos de 2020 a 2025, período em que deram entrada nas unidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) 6.172 internos.





Foram identificados 10.475 registros infracionais, por eles praticados, distribuídos da seguinte forma:





Lei antidrogas (relacionado a tráfico) - 31,1%

Crimes contra o patrimônio (furtos, roubos e danos) - 25,6%

Crimes contra a pessoa (lesões e ameaças)- 15%

Estatuto do desarmamento (porte e posse de armas) - 8%

Tentativas de crimes contra a pessoa - 5%

Outras infrações - 15%





O levantamento aponta que houve um aumento do número de registros no ano de 2025, em torno de 10% naqueles voltados ao tráfico de drogas.





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Violência doméstica





Também houve um aumento dos atos infracionais envolvendo violência doméstica. Os enquadramentos na Lei Maria da Penha saltaram de uma média de 14 casos anuais para 35 infrações em 2025, o que pode refletir, segundo o estudo, um maior rigor ou avanço da violência intrafamiliar.





Foi verificado ainda que em 2025 os crimes contra a pessoa atingiram o pico, representando uma alta de 49% em relação a 2024. Segundo o levantamento, a escalada indica um crescimento da violência interpessoal entre os jovens.



