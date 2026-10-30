Tribunal de Justiça mantém júri de acusado de matar professora no ES





Decisão da desembargadora Rachel Durão Correia Lima, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), manteve a realização do júri popular do engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira. Ele é acusado de feminicídio contra a esposa, a professora Danielly Wandermurem Benício, crime ocorrido em dezembro de 2017.





O pedido já havia sido negado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, no último dia 27. A defesa recorreu à desembargadora alegando que a decisão descumpria uma liminar por ela concedida para que fosse dado acesso à extração integral dos celulares da vítima e do réu.





Em nova decisão, a desembargadora informou que o material solicitado não poderia ser fornecido, conforme informações da perícia técnica. E destacou que o processo já conta com vários laudos: “A ação penal de origem ostenta vasta instrução técnico-pericial acumulada ao longo de quase nove anos de marcha processual”.





Com a decisão foi mantida a realização do júri popular, em Vitória, a partir do próximo dia 3 de novembro.





Defesa





A defesa do engenheiro informou que lamenta que a Justiça não tenha dado importância a esta prova, que ajudaria a esclarecer os fatos ocorridos no dia do crime.





“Buscamos por todos os meios legais trazer ao processo provas de que a Danielly estava viva após a saída do Patrick do apartamento onde o casal vivia. Entre elas estava o aparelho telefônico da vítima, que poderia revelar toque na tela e outros eventos. Mas iremos à júri usando os meios legais para comprovar a inocência do Patrick”, destacou o advogado Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho, que atua na defesa com o advogado Rodrigo Horta.





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O crime e as acusações





Danielly Benício, que lecionava Geografia em uma escola particular de Vitória, foi encontrada morta em 30 de dezembro de 2017, no apartamento em que o casal morava, em Jardim Camburi. A causa da morte foi apontada como hemorragia na cabeça devido a traumatismo causado por ação contundente.





Patrick Noé foi acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio, em um contexto de violência doméstica e familiar. A acusação sustenta que o engenheiro nutria um sentimento de posse e controle sobre a vítima, monitorando suas redes sociais por meio de um "clone" do aplicativo de mensagens.





Imagens de videomonitoramento do prédio mostraram que ele foi a última pessoa a entrar no apartamento antes da morte da professora, permanecendo no local por cerca de dois minutos antes de sair novamente.





* A colunista vai tirar alguns dias de férias a partir da próxima terça-feira (3), com retorno em dezembro. Até lá!



