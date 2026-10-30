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Vilmara Fernandes

Governador eleito, Pazolini volta a atuar como delegado até a posse no ES

A instrução de retorno ao trabalho foi publicada no Diário Oficial; ele foi destacado para atuar em funções administrativas

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 13:38

Públicado em 

30 out 2026 às 13:38
Vilmara Fernandes

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Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES
Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES Fernando Madeira


Eleito governador do Espírito Santo no último domingo (25), o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) decidiu voltar a atuar como delegado até a data de posse, marcada para o dia 6 de janeiro do próximo ano.


A instrução de serviço, assinada pelo diretor-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, foi publicada no Diário Oficial do último dia 28. Mas o retorno, segundo o texto, foi a partir de segunda-feira (26), um dia após a eleição. Pazolini foi encaminhado para o gabinete da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM).


Tem como “chefe” o delegado Ícaro Ruginski Borges Nascimento da Silva, titular da SPRM. Vinculada à unidade estão as delegacias regionais da Grande Vitória e alguns distritos, com grande volume de trabalho administrativo. 


Por meio de nota, o governador eleito informou que “retornou às atividades na Polícia Civil com naturalidade, na condição de servidor público”. 


Acrescenta que, atualmente, desempenha funções administrativas, conciliando o expediente com eventuais agendas relacionadas à transição de governo, sem prejuízo de suas responsabilidades funcionais. “A intenção é permanecer em atividade até próximo da posse, prevista para janeiro de 2027”, finaliza a nota.


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