Governador eleito, Pazolini volta a atuar como delegado até a posse no ES





Eleito governador do Espírito Santo no último domingo (25), o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) decidiu voltar a atuar como delegado até a data de posse, marcada para o dia 6 de janeiro do próximo ano.





A instrução de serviço, assinada pelo diretor-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, foi publicada no Diário Oficial do último dia 28. Mas o retorno, segundo o texto, foi a partir de segunda-feira (26), um dia após a eleição. Pazolini foi encaminhado para o gabinete da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM).





Tem como “chefe” o delegado Ícaro Ruginski Borges Nascimento da Silva, titular da SPRM. Vinculada à unidade estão as delegacias regionais da Grande Vitória e alguns distritos, com grande volume de trabalho administrativo.





Por meio de nota, o governador eleito informou que “retornou às atividades na Polícia Civil com naturalidade, na condição de servidor público”.





Acrescenta que, atualmente, desempenha funções administrativas, conciliando o expediente com eventuais agendas relacionadas à transição de governo, sem prejuízo de suas responsabilidades funcionais. “A intenção é permanecer em atividade até próximo da posse, prevista para janeiro de 2027”, finaliza a nota.



