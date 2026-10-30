AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Prefeito no ES admite que asfalto de sua cidade é muito ruim

Gestor do balneário mais famoso do Espírito Santo pediu desculpas à população pelos transtornos e prometeu recuperar as vias públicas

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 14:29

Públicado em 

30 out 2026 às 14:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Buracos na Avenida Oceânica, uma das principais da Praia do Morro, em Guarapari
Buracos na Avenida Oceânica, uma das principais da Praia do Morro, em Guarapari Marcelo Moryan

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges (PP), admitiu em um vídeo veiculado nesta sexta-feira (30) nas suas redes sociais que o asfalto das vias públicas da sua cidade “é muito ruim”. “Não é um problema simples, é por toda a cidade, por isso a gente pede um pouco de paciência”, disse.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


O prefeito visitou nesta manhã os trabalhos de recuperação asfáltica da agitada Avenida Oceânica, na Praia do Morro, uma das mais procuradas pelos turistas e moradores na temporada de verão da Cidade-Saúde. O gestor apontou o “culpado” pela proliferação de buracos na cidade.

Veja Também 

Três Praias são muito procuradas por causa das suas águas calmas

Prefeitura de Guarapari faz um alerta sobre o acesso às Três Praias

Equipamento de segurança do Condomínio Alphaville nas Três Praias, em Guarapari

Condomínio dá sua versão para acusação de “constrangimento” nas Três Praias

“O asfalto em nossa cidade foi feito de maneira eleitoreira, sempre em cima da hora da eleição, aquele asfalto ‘sonrisal’. A gente colhe os frutos dessas obras malfeitas”, desabafou Borges. “É um asfalto sem sub-base, que tem que ser feita antes de colocar o asfalto, e com drenagem adequada”, acrescentou.

A massa asfáltica da nossa cidade é muito ruim. Um quilômetro de recapeamento custa, em média, R$ 1 milhão. Estamos enfrentando o problema com a ajuda do governo do Estado

Rodrigo Borges Prefeito de Guarapari

Mas ele fez uma ressalva para a continuidade das obras de recuperação das vias públicas: “Na medida em que a gente conseguir recursos do governo do Estado”.


No final o prefeito pediu desculpas à população pelos transtornos e prometeu entregar a cidade em melhores condições.

Veja Também 

Cemitério de Sagrada Família, um dos comunitários de Alfredo Chaves

23 comunitários e 1 público: sobram cemitérios em pequeno município do ES

Lagoas da Liberdade (à esquerda) e de São Pedro são fontes de abastecimento de Marilândia

Prefeitura no ES decreta alerta e proíbe captação de água em lagoas

Filial da Rede Show Supermercados de Ponta da Fruta: funcionários foram remanejados

Supermercado no ES fecha 10 meses após abrir. E aponta o “culpado”

Flávio Bolsonaro discursa ao lado de um quadro de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral

A direita brasileira tem que se libertar do bolsonarismo

O estado atual da Casa do Maquinista em Viana

O apito da história voltará a ecoar nos trilhos de cidade do ES

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Guarapari Prefeitura de Guarapari Verão Verão no ES Governo do ES Asfalto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flores sendo vendidas em frente ao Cemitério São José, no bairro Interlagos, em Linhares
Preço das flores para o Dia de Finados varia até 300% em Vitória, aponta Procon
Nova locomotiva da Ferrovia Vitoria a Minas consome até 25% de biodiesel
Veja vídeo das novas locomotivas que vão rodar na Vitória a Minas
Rede de academias vai inaugurar três novas unidades
Academia, salão de beleza e empresa de tecnologia abrem vagas de emprego no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.