Prefeito no ES admite que asfalto de sua cidade é muito ruim

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges (PP), admitiu em um vídeo veiculado nesta sexta-feira (30) nas suas redes sociais que o asfalto das vias públicas da sua cidade “é muito ruim”. “Não é um problema simples, é por toda a cidade, por isso a gente pede um pouco de paciência”, disse.
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O prefeito visitou nesta manhã os trabalhos de recuperação asfáltica da agitada Avenida Oceânica, na Praia do Morro, uma das mais procuradas pelos turistas e moradores na temporada de verão da Cidade-Saúde. O gestor apontou o “culpado” pela proliferação de buracos na cidade.
“O asfalto em nossa cidade foi feito de maneira eleitoreira, sempre em cima da hora da eleição, aquele asfalto ‘sonrisal’. A gente colhe os frutos dessas obras malfeitas”, desabafou Borges. “É um asfalto sem sub-base, que tem que ser feita antes de colocar o asfalto, e com drenagem adequada”, acrescentou.
A massa asfáltica da nossa cidade é muito ruim. Um quilômetro de recapeamento custa, em média, R$ 1 milhão. Estamos enfrentando o problema com a ajuda do governo do Estado
Rodrigo Borges Prefeito de Guarapari
Mas ele fez uma ressalva para a continuidade das obras de recuperação das vias públicas: “Na medida em que a gente conseguir recursos do governo do Estado”.
No final o prefeito pediu desculpas à população pelos transtornos e prometeu entregar a cidade em melhores condições.
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