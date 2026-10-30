Prefeito no ES admite que asfalto de sua cidade é muito ruim

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges (PP), admitiu em um vídeo veiculado nesta sexta-feira (30) nas suas redes sociais que o asfalto das vias públicas da sua cidade “é muito ruim”. “Não é um problema simples, é por toda a cidade, por isso a gente pede um pouco de paciência”, disse.





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O prefeito visitou nesta manhã os trabalhos de recuperação asfáltica da agitada Avenida Oceânica, na Praia do Morro, uma das mais procuradas pelos turistas e moradores na temporada de verão da Cidade-Saúde. O gestor apontou o “culpado” pela proliferação de buracos na cidade.