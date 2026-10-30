23 comunitários e 1 público: sobram cemitérios em pequeno município do ES

Com cerca de 14 mil habitantes, Alfredo Chaves se destaca no Espírito Santo por um dado curioso: o município do Sul do Estado tem 23 cemitérios comunitários e apenas um público (na sede), o que dá uma média de um “campo santo” para cada 584 pessoas.
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A presença dos cemitérios comunitários, todos localizados no interior de Alfredo Chaves, está relacionada à formação histórica do município e à influência dos imigrantes italianos, que ajudaram a estruturar diversas comunidades do interior.
Segundo a pesquisadora e escritora Penha Franzotti Donadello, era comum que as famílias priorizassem a construção de uma pequena igreja e, ao lado ou atrás dela, um cemitério. “Para essas famílias, a igreja era o centro da vida social e espiritual, enquanto o cemitério atrás do templo representava a continuidade da fé além da morte”, explica.
A pesquisadora destaca que a proximidade entre a igreja e o cemitério tinha um significado religioso importante para aquelas famílias, que acreditavam que sepultar seus entes queridos perto do templo os mantinha próximos de Deus e sob as bênçãos da missa.
“Hoje, esses pequenos cemitérios espalhados pelas comunidades de Alfredo Chaves guardam não apenas os restos mortais, mas os sobrenomes e a história de coragem dos nossos antepassados”, ressalta.
Alguns cemitérios do município são seculares e preservam registros de diferentes gerações, ajudando a contar a história das famílias e das localidades. Um exemplo curioso é o cemitério da comunidade de São Pedro de Matilde, onde, conforme relatos locais, o último sepultamento ocorreu há mais de 50 anos.
Nas comunidades do interior, os próprios moradores cuidam e administram esses espaços, em um trabalho que contribui para a conservação dos locais e para a preservação de uma tradição transmitida entre gerações.
Na comunidade de Redentor, no distrito de Urânia, segundo contam moradores locais, o cemitério não existe mais, apenas resquícios dele, que foi um dos primeiros construídos na região, por volta de 1845, antes mesmo da chegada dos primeiros imigrantes italianos.
Sagrada Família
Quarto Território
Rio Veado
São Francisco de Batatal
Nova Mantua
Nova Estrela
São João de Crubixá
São Sebastião
Duas Pontes (Santa Maria Madalena)
Santo Antônio de Ibitiruí
Santa Maria do Engano
Santa Luíza do Ipê
Matilde
São Pedro de Matilde
Carolina
Vila Nova de Maravilha
Santo André
São Marcos
Iriritimirim
São Martinho
Ribeirão do Cristo
Aparecida
São Bento de Urânia
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