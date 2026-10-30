23 comunitários e 1 público: sobram cemitérios em pequeno município do ES

Com cerca de 14 mil habitantes, Alfredo Chaves se destaca no Espírito Santo por um dado curioso: o município do Sul do Estado tem 23 cemitérios comunitários e apenas um público (na sede), o que dá uma média de um “campo santo” para cada 584 pessoas.





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A presença dos cemitérios comunitários, todos localizados no interior de Alfredo Chaves, está relacionada à formação histórica do município e à influência dos imigrantes italianos, que ajudaram a estruturar diversas comunidades do interior.





Segundo a pesquisadora e escritora Penha Franzotti Donadello, era comum que as famílias priorizassem a construção de uma pequena igreja e, ao lado ou atrás dela, um cemitério. “Para essas famílias, a igreja era o centro da vida social e espiritual, enquanto o cemitério atrás do templo representava a continuidade da fé além da morte”, explica.