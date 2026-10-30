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Abdo Filho

Equipe de Pazolini avalia contratar auditoria para analisar situação do ES

Lorenzo Pazolini, que venceu as eleições para governador no último domingo (25), montou uma equipe de transição e vai assumir em janeiro

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 03:00

Públicado em 

30 out 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES
Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES Fernando Madeira

Os integrantes da equipe de transição do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, avaliam a contratação de uma auditoria para auxiliar na análise da situação do governo estadual. A ideia é passar a limpo os contratos e as contas de todas as secretarias, autarquias e empresas públicas. "Precisamos de velocidade e assertividade para a tomada de decisão. Uma auditoria externa, das grandes, dará transparência e confiança ao processo, que é o que queremos", afirmou um dos mais importantes aliados do próximo ocupante do Palácio Anchieta.

Ainda não há nada fechado, até porque os valores são elevados, mas a intenção é contratar uma empresa grande para o trabalho, se possível, uma das chamadas 'big four', que são as quatro maiores companhias de auditoria, consultoria, impostos e assessoria financeira do mundo: Deloitte, PwC, EY e KPMG.   

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Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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