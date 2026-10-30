Equipe de Pazolini avalia contratar auditoria para analisar situação do ES

Os integrantes da equipe de transição do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, avaliam a contratação de uma auditoria para auxiliar na análise da situação do governo estadual. A ideia é passar a limpo os contratos e as contas de todas as secretarias, autarquias e empresas públicas. "Precisamos de velocidade e assertividade para a tomada de decisão. Uma auditoria externa, das grandes, dará transparência e confiança ao processo, que é o que queremos", afirmou um dos mais importantes aliados do próximo ocupante do Palácio Anchieta.



Ainda não há nada fechado, até porque os valores são elevados, mas a intenção é contratar uma empresa grande para o trabalho, se possível, uma das chamadas 'big four', que são as quatro maiores companhias de auditoria, consultoria, impostos e assessoria financeira do mundo: Deloitte, PwC, EY e KPMG.