O que estreia na HBO Max em novembro? Veja 5 filmes e séries para colocar na lista

Novembro chega com novidades para quem gosta de acompanhar histórias marcantes, explorar universos fantásticos e descobrir os bastidores de situações reais. A programação da HBO Max reúne dramas ambientados em outras épocas, aventuras que despertam a curiosidade, investigações repletas de enigmas e disputas que exigem criatividade e estratégia.
Entre continuações aguardadas e produções para diferentes públicos, confira filmes e séries que entram no catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês!
1. A Idade Dourada – 4ª temporada (01/11)
A quarta temporada acompanha as disputas por prestígio e influência na alta sociedade de Nova York. Bertha Russell (Carrie Coon) se empenha em consolidar a posição de sua família, enquanto Agnes van Rhijn (Christine Baranski) busca recuperar o espaço que perdeu diante das transformações sociais. Ao mesmo tempo, Marian Brook (Louisa Jacobson) procura definir os rumos de sua vida, e Peggy Scott (Denée Benton) enfrenta novos desafios em seus relacionamentos.
Em meio às mudanças nos costumes e às diferenças entre as classes sociais, os personagens lidam com as consequências de suas decisões. Intrigas familiares, alianças estratégicas e conflitos pessoais movimentam a trama, que retrata uma época em que a riqueza e a origem familiar influenciam as oportunidades e o reconhecimento social.
2. O Show da Luna! – 9ª temporada (02/11)
Na nova temporada, a pequena cientista Luna embarca em uma aventura pela Amazônia ao lado do irmão, Júpiter, e do furão Cláudio. Movida pelo desejo de compreender o mundo ao seu redor, ela investiga fenômenos da natureza, conhece diferentes espécies de animais e descobre características da região. Entre as curiosidades exploradas, estão as cores dos rios amazônicos, os hábitos do boto-cor-de-rosa e as particularidades de alimentos como o açaí e a mandioca.
Durante a viagem, o trio passa por localidades como São Gabriel da Cachoeira, Afuá e a Ilha de Marajó, além de conhecer aspectos da cultura do povo indígena Palikur, no Oiapoque. Por meio de observações e experiências divertidas, a animação apresenta às crianças a riqueza ambiental e a diversidade cultural da Amazônia, incentivando o conhecimento científico e o respeito aos diferentes modos de vida.
3. O Código Da Vinci (04/11)
O professor de simbologia de Harvard, Robert Langdon (Tom Hanks), tem sua vida transformada quando é chamado para investigar um assassinato no Museu do Louvre, em Paris. No local, ele encontra pistas enigmáticas deixadas pela vítima, que apontam para códigos escondidos em obras de arte e símbolos históricos. Com a ajuda da criptógrafa Sophie Neveu (Audrey Tautou), Langdon inicia uma investigação que pode revelar segredos antigos ligados à Igreja Católica.
Durante a busca por respostas, os dois percorrem locais históricos e decifram mensagens que colocam em dúvida interpretações tradicionais de acontecimentos religiosos. Perseguidos por pessoas determinadas a impedir que a verdade venha à tona, eles enfrentam enigmas, conspirações e descobertas surpreendentes.
4. Cidade de Deus: A Luta Não Para – 2ª temporada (08/11)
A série acompanha a intensificação dos conflitos pelo controle da comunidade após a morte do traficante Curió (Marcos Palmeira). A disputa por poder envolve criminosos, representantes políticos e milícias, enquanto Berenice (Roberta Rodrigues) tenta combater a corrupção e Jerusa (Andréia Horta) busca vingança pela tragédia que atinge sua família. Nesse cenário , o retorno de Cenoura (Matheus Nachtergaele), após deixar a prisão, ameaça alterar o equilíbrio entre os grupos rivais.
Em paralelo à violência, Leka (Eli Ferreira) encontra no funk e na dança caminhos para mobilizar os moradores e fortalecer a identidade cultural local. Entre confrontos e tentativas de resistência, a série aborda os impactos do crime organizado na vida da população e as dificuldades enfrentadas por quem busca justiça e melhores condições de vida em uma comunidade marcada pela desigualdade.
5. Aeroporto: Área Restrita – 8ª temporada (11/11)
A série documental acompanha o trabalho de agentes responsáveis por fiscalizar passageiros, bagagens e mercadorias nos aeroportos brasileiros. Durante as operações, as equipes investigam possíveis irregularidades, incluindo o transporte ilegal de produtos, substâncias proibidas e itens sujeitos a restrições alfandegárias. As abordagens revelam como os profissionais identificam situações suspeitas e atuam para impedir a entrada e a saída de materiais ilícitos do país.
A novidade da temporada são as ações realizadas em Foz do Iguaçu, no Paraná, região próxima às fronteiras com Argentina e Paraguai. Nesse ambiente de intenso fluxo de pessoas e mercadorias, os agentes analisam informações, verificam documentos e inspecionam cargas para identificar possíveis infrações.