O que estreia na HBO Max em novembro? Veja 5 filmes e séries para colocar na lista

Na nova temporada, a pequena cientista Luna embarca em uma aventura pela Amazônia ao lado do irmão, Júpiter, e do furão Cláudio. Movida pelo desejo de compreender o mundo ao seu redor, ela investiga fenômenos da natureza, conhece diferentes espécies de animais e descobre características da região. Entre as curiosidades exploradas, estão as cores dos rios amazônicos, os hábitos do boto-cor-de-rosa e as particularidades de alimentos como o açaí e a mandioca.